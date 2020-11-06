Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував причини, при яких пацієнтам з COVID-19 відмовляють у госпіталізації.

Про це він розповів під час брифінгу.

Степанов пояснив, що пацієнта можуть госпіталізувати тільки по конкретним клінічним показникам.

“По-перше, будь-яка госпіталізація повинна проходити виключно за показниками. Це, в тому числі й безпека здоров’я. Будь-яка лікарня має так звану внутрішньолікарняну інфекцію. Якщо у вас немає показників до госпіталізації, то безпечніше лікуватися вдома. По-друге, лікарня – це не санаторій. Це повинно проходити тільки за показниками і за встановленим діагнозом лікаря і по його направленню”, – сказав Степанов.

Щоб пацієнта з COVID-19 госпіталізували, повинні бути такі показники: частота дихання 10 або більше 30 дихальних рухів; сатурація при вимірюванні пульсоксиметром нижче 92; порушення свідомості; якщо середній перебіг захворювання і є супутні захворювання.