Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в коментарі виданню LB.ua.

“Обговорюються зараз всі лікарні, всі санаторії, а також додаткове розгортання госпіталів за межами закладів охорони здоров’я. Оцінюються всі потенційні ризики та можливості. Простого рішення немає. Так само було з закладами Академії медичних наук. Спочатку ми їх розглядали як додаткові місця для розширення саме для госпіталізації хворих на COVID. Надалі, коли продивилися їхню матеріально-технічну базу та базу лікарень міста Києва, було прийнято рішення, що краще перепрофільовувати лікарні, які вже мають відділення з COVID, багатопрофільні. А в заклади Академії медичних наук переводити інших хворих — в інститут Стражеско серцевих, в Шалімова хірургічних тощо”, – сказав він.

Ляшко зазначив, що у Києві наразі змінюють маршрути пацієнтів.

“Екстренка вже не буде везти пацієнтів в 17-ту лікарню, наприклад, а буде везти в заклад Академії медичних наук, залежно від профілю захворювання. Аналогічно і з “Феофанією“ – зараз вирішуємо, чи будемо перенаправляти туди соматичних хворих, чи будемо її перепрофільовувати під COVID”, – пояснив він.

Крім того, за словами головного санлікаря, також розглядається варіант розміщення хворих на коронавірус поза медичними закладами.

“Палаци спорту, виставкові центри, автомобільні центри – розглядаємо місця, де є опалення, каналізація, водопостачання і площа, де можна розгорнути додаткові ліжка”, – сказав він.