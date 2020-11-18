Про це #Буквам повідомила адміністрація “Феофанії” у відповіді на запит.
У цю суму, зокрема, входить перебування у стаціонарі, лікарське спостереження, діагностичні процедури та використання призначених медикаментів відповідно до стану пацієнта та перебігу захворювання.
Тобто, вартість щоденного лікування може збільшуватися, якщо пацієнту призначили дорожчі ліки та процедури.
- Президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак, у яких підтвердили COVID-19, наразі знаходяться в ізольованих палатах лікарні “Феофанія“. У палаті президента встановлений спецзв’язок. У Єрмака просто ізольована палата.
- П’ятий президент України Петро Порошенко вимагає від Уряду та чинного глави держави Володимира Зеленського протягом 72-х годин відкрити відомчі лікарні та Феофанію для прийняття хворих на коронавірус COVID-19 українців.
- Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що лікарню “Феофанія“ можуть перепрофілювати для хворих на коронавірус COVID-19.