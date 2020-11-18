Вартість одного ліжко-дня для пацієнтів з COVID-19 у Клінічній лікарні “Феофанія” Державного управління справами становить 7 800 грн. Таку ж суму щоденно витрачають на лікування президента України Володимира Зеленського та глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це #Буквам повідомила адміністрація “Феофанії” у відповіді на запит.

У цю суму, зокрема, входить перебування у стаціонарі, лікарське спостереження, діагностичні процедури та використання призначених медикаментів відповідно до стану пацієнта та перебігу захворювання.

Тобто, вартість щоденного лікування може збільшуватися, якщо пацієнту призначили дорожчі ліки та процедури.