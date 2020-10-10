Голова Кабінету Міністрів України Денис Шмигаль заявив, що кисень повинен бути підведений до 80% ліжко-місць для хворих на коронавірус COVID-19. На ці цілі вже виділено фінансування.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабміну 9 жовтня.

“Наша мета, щоб більшість ліжко-місць у лікарнях було забезпечено стаціонарним киснем або спеціалізованими апаратами. Міністерство охорони здоров’я поставило регіонам завдання, щоб 80% ліжко-місць, які будуть приймати хворих на COVID, щоб до них був підведений кисень, або щоб вони були обладнані системами автономного постачання кисню. Гроші на це виділяємо, адже потрібно бути готовими до збільшення навантаження на медичні установи”, – заявив Шмигаль.

Згодом він уточнив, що Кабмін виділив на ці цілі 572 млн гривень.

Ці гроші будуть спрямовані або на централізоване забезпечення киснем, або на закупівлю кисневих концентраторів.

(На відео – з 15:30)