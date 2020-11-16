Про це #Буквам розповіли люди, які вже перехворіли коронавірусом.

Майже все лікування Олега Потапенка, який пробув у лікарні 31 день, відбувалось за кошт чоловіка. Безкоштовно видавали антибіотики, розповів він #Буквам. Все інше хворі купували за власні гроші. Всього чоловік витратив 17 тисяч гривень лише на ліки. Окремо він купував їжу та продукти.

“Доставку їжі ми замовляли на перший поверх, потім санітарки спускались вниз і приносили нам їжу. Нікого з рідних у лікарню не пускали. Медичний персонал спілкувався з нами дуже грубо. День розпочинався з матюків, особливо по суботах. На вихідних до нас взагалі ніхто не підходив, бо лікар був один черговий по лікарні”, – розповідає чоловік.

Андрій Андрєєв, який потрапив у реанімацію витратив на ліки 95 тисяч гривень.

“Я дуже сильно схуд після перебування в лікарні. Всього я втратив 30 кілограмів. Також у мене атрофія м’язів через тривале лежання. Зараз я почав ходити, але мені дуже складно поки що. Тому мене чекає багато місяців реабілітації. Я би може поїхав кудись в санаторій, однак після лікування в мене на це зовсім не залишилось коштів”, – розповідає чоловік.

Киянин Володимир за 14 днів лікування витратив 15 тисяч гривень. При цьому він схвально відгукнувся про Оболонську лікарню, де лікувався.

“Поруч зі мною лежала бабця з Запоріжжя. Розказувала, що вона два тижні гинула в Запоріжжі, а в Києві її витягли за один день. Швидкі їдуть постійно. Я поки лежав у лікарні постійно чув мигалки. Однак відділення не було переповнене – лікарі не брали більше, ніж дозволяють можливості лікарні. Я не бачив такого, щоб лежали в коридорах”, – згадує чоловік.

“У мене ще залишаються наслідки коронавірусу, які пов’язані з тахікардією і тиском. До коронавірусу в мене не було таких перепадів тиску. У нормальному стані у мене тиск 130 на 90, а підскочив до 175. Мій знайомий лікар сказав мені, що це триватиме ще десь місяць. Тому перше, що я зроблю після одужання, – звернусь до кардіолога”, – додає Володимир.