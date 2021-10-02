Про це йдеться в картці проєкту закону № 3822 на сайті Верховної Ради.

Як сповіщалося, 13 липня Верховна рада схвалила ліквідацію “Укроборонпрому”.

До парламенту було подано декілька проєктів постанов щодо скасування результатів попередніх голосувань. Таким чином було заблоковано підписання згаданого та декількох інших законопроєктів. 20 липня парламент розглянув та не підтримав жоден із проєктів постанов. Відтак закон щодо “Укроборонпрому” та інші були розблоковані для підписання спікером парламенту та президентом.

22 липня закон направлено на підпис президенту, утім підписання відбулося лише за 2,5 місяці.

2 жовтня Володимир Зеленський підписав документ, що передбачає реформування “Укроборонпрому” і перетворення його на акціонерне товариство.

Також закон передбачає:

перетворення державних унітарних підприємств, що входять до складу концерну, – на господарські товариства;

впровадження корпоративної моделі управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі.

“Усі реформовані підприємства залишаться у 100%-ій власності держави”, – наголосили в “Укроборонпромі”.

Генеральний директор “Укроборонпрому” Юрій Гусєєв заявив, що такі зміни дозволять посилити обороноздатність України, перезавантаживши 118 розрізнених підприємств Укроборонпрому.

Він також повідомив, що це дозволить запровадити сучасні підходи корпоративного управління, які убезпечать від корупційних ризиків, конфлікту інтересів та прямого політичного впливу. А також створювати спільні підприємства з вітчизняними та іноземними партнерами та залучати прямі інвестиції з метою виготовлення сучасних зразків озброєння та військової техніки для Збройних сил України.

Реформування держконцерну планують проводити у два етапи.

Перший етап передбачає підготовку учасників концерну до реорганізації. Також передбачається перетворення “Укроборонпрому” на акціонерне товариство.

На цьому етапі планується:

передавання між учасниками за спрощеною процедурою майна (основних засобів, майна, створеного в результаті виконання державного оборонного замовлення, товарів, продукції, виробничих запасів, об’єктів права інтелектуальної власності та інше), програм підвищення обороноздатності та безпеки держави, інших договорів, обслуговування пов’язаних кредитів, порук, гарантій;

вивільнення обтяженого майна учасників концерну і господарських товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких передано концерну (в т. ч. за процедурою банкрутства), для можливості його передачі учасникам концерну, які будуть реорганізовані в господарські товариства на другому етапі;

передавання єдиних майнових комплексів учасників концерну і пакетів акцій господарських товариств (які не залучені у виконанні державного оборонного замовлення та виробничій діяльності) Фонду державного майна України.

Засновником і єдиним акціонером акціонерного товариства, утвореного в результаті реформування “Укроборонпрому”, буде держава в особі Кабінету Міністрів.

Другий етап реформування передбачає створення галузевих бізнес-об’єднань (ГБО) у формі акціонерних товариств. Також передбачено утворення господарських товариств на базі підприємств, включених до складу концерну “Укроборонпром”.