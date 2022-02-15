Про це повідомляє німецьке видання DW.
Саме таку версію позитивної допінг-проби Валієвої пояснили її адвокати на виїздному засіданні Спортивного арбітражного суду (CAS), який відбувся 14 лютого. Варто зазначати, що за підсумками суду фігуристці дозволили подальші виступи на Зимовій Олімпіаді у Пекіні, яка триватиме до 20 лютого.
Водночас захисники Каміли Валієвої не змогли надати докази того, що її дідусь справді приймає препарат триметазидин.
Як повідомляло раніше видання “Досьє”, у розпорядженні якого опинився аудіозапис засідання дисциплінарної антидопінгової комісії РФ від 9 лютого, версію про дідуся вперше озвучили мама спортсменки Алсу Валієва та юристка Ганна Козьменко. За їх словами, дідусь фігуристки приймає триметазидин через своє штучне серце. Тож препарат випадково потрапив в організм Каміли Валієвої, коли дідусь відвозив її на тренування.
Юристка зауважувала, що триметазидин міг потрапити в організм фігуристки “різними способами”. До прикладу, дідусь щось пив зі склянки, туди потрапила його слина, а потім з цієї ж склянки пила спортсменка. Або ж він поклав препарат на якусь поверхню, а потім на цій поверхні лежав інший препарат, який прийняла Валієва.
Та експерти називають подібні версії адвокатки “дикими” та “непереконливими”. Вони зазначили, що триметазидин випускають у формі капсул чи пігулок з плівковою оболонкою, і вона може розчинитися лише всередині кишківника. Більш того, триметазидин можна придбати тільки за рецептом, а сім’я Валієвої не надала ні рецепту, ні інших доказів придбання препарату.
Проте CAS все ж дозволив Валієвій продовжити змагатись на Олімпійських Іграх у Пекіні. Судді США, Італії та Словенії відхилили апеляції Міжнародного олімпійського комітету, Міжнародного союзу ковзанярів та Всесвітнього антидопінгового агентства.
Судді врахували те, що Камілі Валієвій менш як 16 років і вона має статус “захищеної персони”. Тобто, відсторонювати її від змагань заборонено. У суді заявили, що відсторонення завдасть “непоправної шкоди” спортсменці.
- Нагадаємо, у крові 15-річної російської фігуристки Каміли Валієвої виявили заборонений препарат триметазидин.
- Також російська фігуристка Каміла Валієва буде допущена до участі в жіночому одиночному катанні на Олімпіаді в Пекіні за рішенням вищого спортивного суду (CAS).