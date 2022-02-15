Адвокати 15-річної фігуристки з РФ Каміли Валієвої пояснили, що заборонений у спорті триметазидин був знайдений у допінг-пробі спортсменки тому, що цей препарат приймає її дідусь.

Про це повідомляє німецьке видання DW.

Саме таку версію позитивної допінг-проби Валієвої пояснили її адвокати на виїздному засіданні Спортивного арбітражного суду (CAS), який відбувся 14 лютого. Варто зазначати, що за підсумками суду фігуристці дозволили подальші виступи на Зимовій Олімпіаді у Пекіні, яка триватиме до 20 лютого.

Водночас захисники Каміли Валієвої не змогли надати докази того, що її дідусь справді приймає препарат триметазидин.

Як повідомляло раніше видання “Досьє”, у розпорядженні якого опинився аудіозапис засідання дисциплінарної антидопінгової комісії РФ від 9 лютого, версію про дідуся вперше озвучили мама спортсменки Алсу Валієва та юристка Ганна Козьменко. За їх словами, дідусь фігуристки приймає триметазидин через своє штучне серце. Тож препарат випадково потрапив в організм Каміли Валієвої, коли дідусь відвозив її на тренування.

Юристка зауважувала, що триметазидин міг потрапити в організм фігуристки “різними способами”. До прикладу, дідусь щось пив зі склянки, туди потрапила його слина, а потім з цієї ж склянки пила спортсменка. Або ж він поклав препарат на якусь поверхню, а потім на цій поверхні лежав інший препарат, який прийняла Валієва.

Та експерти називають подібні версії адвокатки “дикими” та “непереконливими”. Вони зазначили, що триметазидин випускають у формі капсул чи пігулок з плівковою оболонкою, і вона може розчинитися лише всередині кишківника. Більш того, триметазидин можна придбати тільки за рецептом, а сім’я Валієвої не надала ні рецепту, ні інших доказів придбання препарату.

Проте CAS все ж дозволив Валієвій продовжити змагатись на Олімпійських Іграх у Пекіні. Судді США, Італії та Словенії відхилили апеляції Міжнародного олімпійського комітету, Міжнародного союзу ковзанярів та Всесвітнього антидопінгового агентства.

Судді врахували те, що Камілі Валієвій менш як 16 років і вона має статус “захищеної персони”. Тобто, відсторонювати її від змагань заборонено. У суді заявили, що відсторонення завдасть “непоправної шкоди” спортсменці.