Про це інформує BBC.

Повідомляється, що у Великій Британії роздрібним аптекам дозволять продавати ін’єкції для схуднення “Wegovy”, якими користуються деякі відомі люди, зокрема, Ілон Маск та Кім Кардаш’ян. Головний компонент “Wegovy” – семаглутид, що допомагає впоратись з ожирінням при діабеті другого типу.

Довідка: семаглутид та інші засоби для лікування діабету другого типу дійсно можуть сприяти зниженню ваги. Впливаючи на специфічні рецептори в організмі, вони пригнічують апетит й уповільнюють травлення їжі. В результаті людина рідше відчуває голод, швидше насичується й споживає менше калорій.

За словами експертів, це не швидке рішення і не диво-ліки, які допомагають скинути вагу без будь-яких зусиль. Лікування відбувається під наглядом фахівця й підкріплюється дієтою і фізичним навантаженням.