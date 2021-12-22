У Каліфорнійському університеті встановили, що ін’єкції ботоксу на 22-72% знижують тривожність. Пацієнти отримували їх у чотирьох різних місцях.

Про це пише американський медичний журнал Medicalxpress.com.

Дослідження проводили учені зі Школи фармацевтики та фармацевтичних наук Скаггса при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго у співпраці з лікарями з Німеччини.

Вони проаналізували базу даних, до якої увійшло майже 40 000 людей, котрі отримували ін’єкції ботоксу.

“Дослідження показало, що люди, які отримували ін’єкції ботоксу в чотирьох різних місцях, а не тільки в лоб, повідомляли про тривогу значно рідше, ніж пацієнти, які проходять різні методи лікування тих самих станів”, – ідеться у статті.

Рубен Абагян, доктор філософії, професор фармації та його команда вивчили базу даних щодо відсутності чи зниження частоти тривожних проявів.

Потім команда застосувала математичний алгоритм для пошуку статистично значимих відмінностей між користувачами ботоксу та пацієнтами, які отримували різні методи лікування тих самих тривожних станів.

“Заявлений ризик тривоги був на 22-72% нижчим у пацієнтів, які отримували ботокс, для чотирьох із восьми станів та місць ін’єкцій: лицьових м’язів для косметичного використання; м’язи обличчя та голови при мігрені; верхні та нижні кінцівки при спазмах та спастичності; та м’язи шиї при кривошиї”, – ідеться у дослідженні.

За словами Абагяна, необхідно провести додаткові дослідження, щоб визначити механізм, за допомогою якого ботокс знижує тривожність. Також потрібно зробити кллінічні випробування, щоб визначити найкраще місце та дозу для введення ліків спеціально від тривожності.