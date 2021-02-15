Депутат Київради від партії "Голос" Олександр Лінчевський зареєстрував проєкт рішення про заборону фінансування міських проєктів коштами, що мають російське походження. Зокрема мова йде про проект меморіалу "Бабин Яр" скандального російського режисера Іллі Хржановського.

Про це Лінчевський повідомив у коментарі #Буквам.

“По-перше, в країні війна, поки одні фізично захищають країну і ризикують загинути, інші ведуть бізнес, переговори і тиснуть руки представникам країни-агресора. Це аморально і неприпустимо, це шкодить армії і суспільству”, – заявив Лінчевський.

За його словами, треба пам‘ятати, що кожен, хто платить податки в Росії, фінансує російський уряд і армію.

“Ми як місто не можемо, хай навіть опосередковано, сприяти фінансуванню російської армії. Київ не може собі дозволити такі угоди, так чи інакше російські інвестори матимуть тут прибуток, сплатять податки в Росії і ці гроші повернуться до нас кулями”, – пояснив депутат Київради.

“По-третє, хоч у мене немає цифр, але є відчуття, що така вибіркова дискримінація країни-агресора в тривалій перспективі сприятиме зміцненню зв’язків із західними інвесторами, поліпшенню міської економіки. Якщо ми навчимося обходитися без інвестицій країни-агресора, це піде на користь усім”, – підкреслив Лінчевський.

Він також надав #Буквам проєкт рішення про заборону.

Чому проєкту меморіалу “Бабин Яр” критикують?

Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр” в Україні заснували у 2016 році. За планом у 2023 році на місці урочища Бабин Яр у Києві мали відкрити меморіал із музеєм і дослідницькою зоною.

Однак проєкт розкритикували через те, що він фінансується російськими олігархами Михайлом Фрідманом та Ґєрманом Ханом. Вони вирішили поставити керівником Іллю Хржановського (російського режисера фільму “ДАУ. Дегенерація“).

Але торік у квітні в Мережі розгорівся гучний скандал через залучення до фільмування стрічки “Дау. Дегенерація” Хржановського немовлят з українських дитячих будинків.

На тлі скандалу спливло, що Хржановський також є художнім керівником Меморіального центру “Бабин Яр”. Почалося публічне обговорення запропонованої ним концепції меморіалу.

В її основі “поєднання перформативних та дослідницьких практик”. Головна мета таких практик – “погляд людини на себе крізь гіперреальність”. Для цього відвідувач майбутнього музею має пройти крізь такі простори як “зона особистих історій”, “історична наративна зона Бабин Яр”, “ритуальна їдальня” чи ж “молитовна зала”. На відвідувача мають впливати звуки та запахи, відчуття вологості та непевність щодо довжини маршруту.

Якийсь відрізок маршруту доведеться пройти у повній мовчанці, але при цьому й зробити свій “етичний вибір”, за прикладами “Стенфордського тюремного експерименту”, чи ж експериментів “доброго самаритянина” або “апатичного спостерігача”. До внесених Хржановським ідей є чимало етичних запитань, як і до фільму “Дау. Дегенерація”.

Чому саме — #Букви розповідали у матеріалі.