Українські захисники продовжують звільнювати від російських окупантів населені пункти Луганської області. За даними очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, лінія фронту вже наближається до великих міст області.

Про це йдеться у Telegram-каналі Гайдая.

За його словами, на території Луганщини тривають важкі бої з загарбниками. Та попри все, ЗСУ поступово просуваються ближче до великих міст, які поки що окуповані росіянами.

“Доволі запеклі і важкі бої відбуваються зараз на Луганщині. Але в місцевих пабліках ми читаємо про те, що місцеві жителі чують вже достатньо голосно бої біля великих міст – і в Рубіжному, і в Кремінній. Це говорить про те, що лінія фронту потрохи просувається до наших великих міст”, – зауважив очільник Луганщини.

Він уточнив, що ЗСУ не можуть просуватись вперед швидко, адже росіяни готувались до наступу українців, а тому змайстрували оборонні споруди та підтягнули резерви.

Сергій Гайдай додав, що в Луганській області дуже багато окупантів.

“Попри те, що це недосвідчені солдати, вони все одно несуть смертельну небезпеку”, – зауважив він.

Окрім цього, швидкому просуванню ЗСУ заважає й масове замінування області.

Гайдай резюмував, що земля Луганщини вкрита тілами загиблих росіян. Здебільшого – це новомобілізовані, які не притримуються більше одного бою. Окупанти тіла своїх загиблих не забирають, а іноді навіть залишають на полі бою поранених.

Та навіть попри такі значні втрати, росіяни продовжують стягувати свіжі сили в область.