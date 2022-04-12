Про це сповістив очільник Криворіської ОВА Олександр Вілкул в етері телемарафону.
Також Вілкул також повідомив, що українські воїни повернули під контроль України понад 15 населених пунктів. Наразі місцеві спеціалісти відновлюють там інфраструктуру, насамперед лінії електропередач та зв’язок.
Напередодні, як відомо, ЗС РФ завдавали декількох ракетних ударів по території Дніпровщини, зокрема по місцевому аеропорту. Тоді внаслідок атаки постраждали п’ятеро рятувальників.
- Нагадаємо, керамічний півник, який дивом уцілів після бомбардувань житлових будинків у Бородянці (Київська область), став символом незламності українського духу.
- Голова територіальної громади селища Бородянка (Київська область) Георгій Єрко розповів, як російські солдати окупували населений пункт та про вчинені ними воєнні злочини проти мирних жителів.