Українські захисники продовжують відтісняти російських солдатів. Завдяки ЗСУ лінія військових зіткнень на півдні України відсунута від Дніпровщини до Херсонщини.

Про це сповістив очільник Криворіської ОВА Олександр Вілкул в етері телемарафону.

Також Вілкул також повідомив, що українські воїни повернули під контроль України понад 15 населених пунктів. Наразі місцеві спеціалісти відновлюють там інфраструктуру, насамперед лінії електропередач та зв’язок.

Напередодні, як відомо, ЗС РФ завдавали декількох ракетних ударів по території Дніпровщини, зокрема по місцевому аеропорту. Тоді внаслідок атаки постраждали п’ятеро рятувальників.