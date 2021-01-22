На комп'ютерах Apple з фірмовим процесором M1 вперше запустили Ubuntu.

Про це повідомляє The Verge.

Компанія, яка пропонує віртуалізовану версію iOS для тестування безпеки, успішно перенесла Ubuntu на M1 Macs та випустила навчальний посібник для інших. Модифікована версія Ubuntu завантажується у звичайний користувальницький інтерфейс та містить підтримку USB.

Команда Corellium детально описала, як їм вдалося запустити Ubuntu.

Компанія Corellium успішно портувала Ubuntu на Mac з M1. Вона розповіла, що натрапляла на труднощі через нестандартні чіпи.

Linux is now completely usable on the Mac mini M1. Booting from USB a full Ubuntu desktop (rpi). Network works via a USB c dongle. Update includes support for USB, I2C, DART. We will push changes to our GitHub and a tutorial later today. Thanks to the @CorelliumHQ team ❤️🙏 pic.twitter.com/uBDbDmvJUG — Chris Wade (@cmwdotme) January 20, 2021

Повідомляється, що команда Corellium завантажила Linux через USB. На жаль, поки розробники не змогли залучити GPU M1. Вся графіка обробляється на програмному рівні.