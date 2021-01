Про це повідомляє The Verge.

Компанія, яка пропонує віртуалізовану версію iOS для тестування безпеки, успішно перенесла Ubuntu на M1 Macs та випустила навчальний посібник для інших. Модифікована версія Ubuntu завантажується у звичайний користувальницький інтерфейс та містить підтримку USB.

Команда Corellium детально описала, як їм вдалося запустити Ubuntu.

Linux is now completely usable on the Mac mini M1. Booting from USB a full Ubuntu desktop (rpi). Network works via a USB c dongle. Update includes support for USB, I2C, DART. We will push changes to our GitHub and a tutorial later today. Thanks to the @CorelliumHQ team ❤️🙏 pic.twitter.com/uBDbDmvJUG

— Chris Wade (@cmwdotme) January 20, 2021