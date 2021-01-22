Про це повідомляє The Verge.
Компанія, яка пропонує віртуалізовану версію iOS для тестування безпеки, успішно перенесла Ubuntu на M1 Macs та випустила навчальний посібник для інших. Модифікована версія Ubuntu завантажується у звичайний користувальницький інтерфейс та містить підтримку USB.
Команда Corellium детально описала, як їм вдалося запустити Ubuntu.
Компанія Corellium успішно портувала Ubuntu на Mac з M1. Вона розповіла, що натрапляла на труднощі через нестандартні чіпи.
Linux is now completely usable on the Mac mini M1. Booting from USB a full Ubuntu desktop (rpi). Network works via a USB c dongle. Update includes support for USB, I2C, DART. We will push changes to our GitHub and a tutorial later today. Thanks to the @CorelliumHQ team ❤️🙏 pic.twitter.com/uBDbDmvJUG
— Chris Wade (@cmwdotme) January 20, 2021
Повідомляється, що команда Corellium завантажила Linux через USB. На жаль, поки розробники не змогли залучити GPU M1. Вся графіка обробляється на програмному рівні.
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