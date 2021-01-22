Про це повідомляє The Verge.

Компанія, яка пропонує віртуалізовану версію iOS для тестування безпеки, успішно перенесла Ubuntu на M1 Macs та випустила навчальний посібник для інших. Модифікована версія Ubuntu завантажується у звичайний користувальницький інтерфейс та містить  підтримку USB.

Команда Corellium детально описала, як їм вдалося запустити Ubuntu.

Компанія Corellium успішно портувала Ubuntu на Mac з M1. Вона розповіла, що натрапляла на труднощі через нестандартні чіпи.

Повідомляється, що команда Corellium завантажила Linux через USB. На жаль, поки розробники не змогли залучити  GPU M1. Вся графіка обробляється на програмному рівні.

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