Кіностудія Lionsgate розпочала роботу над ще одним фільмом франшизи "Голодні ігри" за романами Сьюзен Коллінз.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Так буде екранізовано нову книгу Сьюзен Коллінз “Балада про співочих птахів та змій”, яка є приквелом “Голодних ігор”. Вона вийде в травні 2020 року.

Відомо, що режисером фільму буде Френсіс Лоуренс, який раніше зняв три фільми саги. Сценарієм займеться Майкл Арндт, який брав участь у створенні фільму “Зоряні війни: Пробудження сили”.

У синопсисі майбутнього фільму повідомляється, що він розповість про 18-річного Коріолана Сноу — майбутнього президента Панем та головного антагоніста трилогії. Хто буде зніматися у фільмі наразі невідомо.

Зазначимо, перший фільм “Голодні ігри” вийшов в 2012 році. Режисером проєкту виступив Гері Росс. Далі з’явилися фільми “Голодні ігри: І спалахне полум’я”, “Голодні ігри: Переспівниця. Частина 1” та “Голодні ігри: Переспівниця. Частина 2”, які були зняті Френсісом Лоуренсом. Останній фільм вийшов майже 5 років тому. В цілому фільми франшизи заробили в прокаті понад 3 млрд доларів.