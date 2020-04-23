Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.
Так буде екранізовано нову книгу Сьюзен Коллінз “Балада про співочих птахів та змій”, яка є приквелом “Голодних ігор”. Вона вийде в травні 2020 року.
Відомо, що режисером фільму буде Френсіс Лоуренс, який раніше зняв три фільми саги. Сценарієм займеться Майкл Арндт, який брав участь у створенні фільму “Зоряні війни: Пробудження сили”.
У синопсисі майбутнього фільму повідомляється, що він розповість про 18-річного Коріолана Сноу — майбутнього президента Панем та головного антагоніста трилогії. Хто буде зніматися у фільмі наразі невідомо.
Зазначимо, перший фільм “Голодні ігри” вийшов в 2012 році. Режисером проєкту виступив Гері Росс. Далі з’явилися фільми “Голодні ігри: І спалахне полум’я”, “Голодні ігри: Переспівниця. Частина 1” та “Голодні ігри: Переспівниця. Частина 2”, які були зняті Френсісом Лоуренсом. Останній фільм вийшов майже 5 років тому. В цілому фільми франшизи заробили в прокаті понад 3 млрд доларів.
- Раніше повідомлялося, що кінокомпанія Lionsgate безкоштовно покаже на YouTube чотири своїх проекту “Голодні ігри”, “Ла-Ла-Ленд”, “Джон Вік” і “Брудні танці”.