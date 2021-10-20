Для більшості жінок ділянка стегон справді "зачарована" — що не роби, а недолугі "вуха" продовжують стирчати, та й жир навіть у струнких панянок відкладається нерівномірно, створюючи апельсинову шкірку. Виправити ці естетичні дефекти можна лише за допомогою косметичної хірургії.

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Ліпосакція стегон і ніг https://anacosmo.ua/plasticheskaya-hirurgiya/liposakcziya-beder-i-nog/ у клініці “АНАКОСМА” — одна з найпопулярніших процедур. Використання сучасних технологій та інноваційного обладнання, висока кваліфікація лікарів і багаторічний успішний досвід роботи клініки в Україні роблять операції тут безпечними та результативними.

Ліпосакція — позбався від зайвого жиру назавжди!

Якщо ви втомилися боротися з неестетичними жировими відкладеннями, варто розглянути естетичну хірургію як метод вирішення цієї проблеми. Але, обираючи клініку, зверніть увагу на технології та обладнання, які вона використовує, адже від цього залежить не лише ваша краса, а й здоров’я.

Тільки в єдиній клініці України — ANACOSMA — використовується сучасна бельгійська технологія нутаційної ліпосакції. Вона має такі переваги:

малотравматичність і цілковита безпечність для здоров’я;

швидкий помітний ефект і короткий період реабілітації;

омолодження тканин тіла.

Варто зазначити, що відкладення жиру на стегнах непокоять більшість жінок, адже вони зазвичай обумовлені гормональним чинником і характерні передусім для жінок, а не чоловіків. Такі відкладення називають “жировими пастками”, адже з цих місць жир майже не зникає навіть з допомогою дієт і спорту.

Крім того, виникненню неестетичних жирових відкладень сприяють зміна гормонального фону після 30 років, малорухливий спосіб життя, генетична схильність, яка найчастіше спостерігається у жінок із фігурами типу “пісочний годинник” або “груша”. І саме на ногах позбутися жиру найважче.

Нутаційна ліпосакція — найменш травматичний вид подібного втручання. Насадка приладу вібрує з частотою 6000 коливань на хвилину. Такі коливання розбивають жирову тканину, не завдаючи шкоди м’язам і сполучній тканині. Крім того, вібрація дає змогу підтягнути шкіру в ділянці ліпосакції. Процедура абсолютно безболісна, адже просто з апарату подається знеболювальне.

Ускладненнями після такої процедури можуть бути набряки та гематоми, але вони зникають протягом 7 днів. Реабілітаційний період загалом досить маленький завдяки мінімальному розміру проколів (3–5 мм) і тому, що сусідні тканини не зазнають жодного впливу.