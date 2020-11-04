Лише 11% українців позитивно оцінюють рішення Конституційного суду України щодо скасування відповідальності за неправдиве декларування.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”.

Так, більшість українців (59%) негативно ставляться до рішення КСУ.

“Лише 11% опитаних позитивно ставляться до рішення Конституційного суду, 25% – нейтрально, водночас більшість (59%) – негативно. Серед респондентів, які добре знайомі зі змістом рішення, негатив до нього становить 83%”, – відзначають соціологи.

Найбільш негативно до рішення Конституційного суду ставляться люди старшого віку, мешканці столиці, Західної і Центральної України, прихильники партій “Європейська Солідарність”, “Голос”, “Сила і честь”.

Згідно з результатами опитування, лише 39% респондентів добре обізнані про рішення КСУ, 36% – щось чули про це, а 25% – вперше чують. Найбільш обізнані люди старшого віку і жителі столиці.

Більшість опитаних (60%) висловили недовіру Конституційному суду. При цьому серед респондентів, які добре знайомі зі змістом рішення про скасування е-декларування для чиновників, недовіра до КСУ становить майже 80%.

Найбільш не довіряють Конституційному суду прихильники “Європейської Солідарності”, “Голосу”, “Батьківщини”, “Слуги народу”.

Під час опитування 57% респондентів заявили, що підтримують проєкт закону президента Володимира Зеленського, яким пропонується припинити повноваження чинного складу Конституційного суду.

Водночас 27% опитаних його не підтримують, а 16% – не визначились.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Терміни проведення опитування: 2-3 листопада 2020 року.

Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування

27 жовтня Велика палата Конституційного суду своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.

29 жовтня Кабінет міністрів України зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників. Згодом Національне агентство із запобігання корупції повернуло доступ до єдиного реєстру електронних декларацій.