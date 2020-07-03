Із всіх коштів, що вже були виділені з фонду боротьби з коронавірусом COVID-19, лише 15 % пішли напряму у медичну галузь.

Про це повідомила експертна організація StateWatch.

Зокрема, з 19 мільярдів, які вже були виділені з фонду, лише 3,2 мільярди для Міністерству охорони здоров’я пішли безпосередньо на потреби лабораторних центрів та лікарень.

Водночас, Міністерству соціальної політики виділили близько 10 мільярдів гривень на соціальний захист населення під час обмежувальних заходів карантину, що втричі більше, ніж отримав МОЗ.

Міністерству економіки надали 2,9 млрд для наповнення фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Крім того, Міністерству внутрішніх справ узгодили виділення 2,7 млрд грн на зарплати поліцейським, прикордонникам та Нацгвардії.

Окрім коштів, що вже були затверджені Кабінетом Міністрів, існує ще багато інших запитів від різних органів влади, які також претендують на кошти зі спеціального фонду.

При цьому, в цьому списку МОЗ не лідирує по запитуваній сумі.

Найбільше грошей хоче отримати Міністерство соціальної політики: 15,2 млрд грн на виплати пенсій, надбавок та підвищення до пенсій, та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду.

Чималу суму запросили і у Міністерстві економіки: 12 млрд грн для наповнення Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України.

А МОЗ просить всього 244 мільйони гривень. Але ці кошти збираються витратити не на боротьбу з COVID-19, а для виплат на безперервний професійний розвиток лікарів та інтернів.