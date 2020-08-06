Тільки 20% українців вважають, що справи в нашій країні рухаються в правильному напрямку.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 5 серпня 2020 року.

При цьому 68 % респондентів заявили, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку.

“20 % вважають, що в цілому справи в Україні ідуть у правильному напрямку, 68 % – протилежної думки”, – відзначають соціологи.

Судячи з оприлюдненої інфографіки, приблизно з вересня 2019 року розпочав поступово зростати відсоток тих, хто незадоволений ситуацією в країні. Паралельно знижувався відсоток українців, які вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямку.

Станом на вересень 2019 року (відразу після президентських і парламентських виборів) 55 % українців були впевнені, що справи в країні йдуть у правильному напрямку.

І лише 18 % тоді дотримувалися протилежної думки.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2 %.