Лише трохи більше ніж 20 % українців вважають, що ризик захворіти на коронавірус COVID-19 за останній місяць збільшився.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова спільно з центром SOCIS.

Так, 21,1 % респондентів висловили думку, що за останній місяць зріс ризик заразитися вірусом.

Ще 14,9 % вважають, що ризик зменшився. А 48,9 % опитаних заявили, що ризики не змінилися.

Респондентам також було поставлено запитання, чи є серед їхніх родичів, сусідів або знайомих люди, які захворіли на COVID-19.

83,2 % відповіли на нього негативно, а ствердно – 13,7 %.

Проблема епідемії коронавірусу дуже хвилює 30,3 % опитаних, а “скоріше хвилює” – 35,9 %. Зовсім не хвилює ситуація з епідемією 14,2 % респондентів.

Дослідження проводилося в період з 21 по 28 липня 2020 року методом стандартизованого інтерв’ю “face-to-face” за місцем проживання респондентів. Результати репрезентують доросле населення України в цілому (старше 18 років) без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької і Луганської областей за такими показниками, як вік, стать, тип поселення (місто/село) і поділ країни на області. Всього опитано 4 тис. респондентів у віці старше 18 років.