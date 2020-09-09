Про це свідчить соціологічне опитування, проведене групою “Рейтинг” з 29 серпня до 3 вересня 2020 року.
Зокрема, 56 % респондентів вважають, що ситуація в їхньому місті після місцевих виборів не зміниться. 27 % очікують покращення, лише 8 % – погіршення.
Водночас 59 % опитаних зазначили, що обов’язково братимуть участь у місцевих виборах. 19% заявили, що шанси на їхню участь складають 50 на 50, 7 % висловилися, що, можливо, прийдуть на дільниці, 14 % оцінили свою участь у місцевих виборах як малоймовірну.
Відносно вищий рівень передвиборчої мобілізації спостерігається серед найстарших.
Опитування було проведено методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 10000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,0 %.
Нагадаємо, 51 % українців вважають, що місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня, не будуть чесними.
- 5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.
- 8 серпня на черговому засіданні Центральної виборчої комісії було призначено на 25 жовтня 2020 року 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.