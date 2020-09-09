Лише 27 % українців вважають, що після місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня, на регіональному рівні відбудуться якісь зміни.

Про це свідчить соціологічне опитування, проведене групою “Рейтинг” з 29 серпня до 3 вересня 2020 року.

Зокрема, 56 % респондентів вважають, що ситуація в їхньому місті після місцевих виборів не зміниться. 27 % очікують покращення, лише 8 % – погіршення.

Водночас 59 % опитаних зазначили, що обов’язково братимуть участь у місцевих виборах. 19% заявили, що шанси на їхню участь складають 50 на 50, 7 % висловилися, що, можливо, прийдуть на дільниці, 14 % оцінили свою участь у місцевих виборах як малоймовірну.

Відносно вищий рівень передвиборчої мобілізації спостерігається серед найстарших.

Опитування було проведено методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 10000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,0 %.

Нагадаємо, 51 % українців вважають, що місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня, не будуть чесними.