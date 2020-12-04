Лише 35% українців постійно носять захисні маски для обличчя на тлі епідемії коронавірусу COVID-19 та карантинних обмежень.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”.

Так, респондентам було поставлено запитання, чи носять вони захисну маску поза домом.

У результаті 35% опитаних повідомили, що постійно носять маски.

Ще 63% – носять їх лише в місцях великого скупчення людей (транспорт, магазини, ринки і т.д.).

І тільки 2% респондентів заявили, що нехтують масками.

Крім того, під час опитування 70% респондентів поінформували, що вважають реальною загрозу коронавірусу особисто для себе і сім’ї. Протилежної думки дотримуються 25% опитаних.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 27 листопада – 1 грудня 2020 року.