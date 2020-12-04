Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”.
Так, респондентам було поставлено запитання, чи носять вони захисну маску поза домом.
У результаті 35% опитаних повідомили, що постійно носять маски.
Ще 63% – носять їх лише в місцях великого скупчення людей (транспорт, магазини, ринки і т.д.).
І тільки 2% респондентів заявили, що нехтують масками.
Крім того, під час опитування 70% респондентів поінформували, що вважають реальною загрозу коронавірусу особисто для себе і сім’ї. Протилежної думки дотримуються 25% опитаних.
Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 27 листопада – 1 грудня 2020 року.
- Міністерство охорони здоров’я до кінця цього – початку наступного тижня завершить розробку стратегії вакцинації українців проти коронавірусу.
- Більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.