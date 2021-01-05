Лише 5% українців не святкують Різдво – як за юліанським календарем (7 січня), так і за григоріанським (25 грудня).

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 2 – 4 січня 2021 року.

Так, 77% опитаних відзначили, що святкують Різдво 7 січня.

Ще 15% повідомили, що відзначають це свято двічі: за юліанським календарем (7 січня) і за григоріанським (25 грудня).

Лише 3% респондентів повідомили, що відзначають Різдво тільки 25 грудня.

Водночас 5% опитаних заявили, що Різдво не святкують взагалі.

“Найбільше тих, хто святкує Різдво у дві дати, або ж за новим стилем – у західних регіонах та у Києві”, – уточнили соціологи.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-4 січня 2021 року.