Про це він сказав на брифінгу.
“Якщо чесно, то мені трохи соромно, бо з усього відділення, де є 24 співробітники, лише двоє погодилися на вакцинацію. Це я і ще одна медсестра. Можливо, це я недопрацював”, – сказав Куценко.
За його словами, в Україні щодо вакцин поширюється дуже багато неправдивої інформації.
“Я думаю, що після того, як покажу власним прикладом, в Україні буде набагато більше охочих вакцинуватися”, – зазначив лікар.
На відео з 8-ї хвилини
- За перший день вакцинації проти коронавірусу щеплення отримали 159 українців.
- У четвер, 25 лютого, COVID-вакцину отримали всі регіональні склади. Сьогодні вакцинація проти коронавірусу почнеться у всіх областях.