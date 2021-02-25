Завідувач реанімації інфекційного відділення Олександрівської лікарні Олексій Куценко заявив, що лише двоє співробітників його відділення погодилися вакцинуватися проти коронавірусу.

Про це він сказав на брифінгу.

“Якщо чесно, то мені трохи соромно, бо з усього відділення, де є 24 співробітники, лише двоє погодилися на вакцинацію. Це я і ще одна медсестра. Можливо, це я недопрацював”, – сказав Куценко.

За його словами, в Україні щодо вакцин поширюється дуже багато неправдивої інформації.

“Я думаю, що після того, як покажу власним прикладом, в Україні буде набагато більше охочих вакцинуватися”, – зазначив лікар.

На відео з 8-ї хвилини