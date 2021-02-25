Про це він сказав на брифінгу.

“Якщо чесно, то мені трохи соромно, бо з усього відділення, де є 24 співробітники, лише двоє погодилися на вакцинацію. Це я і ще одна медсестра. Можливо, це я недопрацював”, – сказав Куценко.

За його словами, в Україні щодо вакцин поширюється дуже багато неправдивої інформації.

“Я думаю, що після того, як покажу власним прикладом, в Україні буде набагато більше охочих вакцинуватися”, – зазначив лікар.

На відео з 8-ї хвилини