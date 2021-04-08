Іспанія використовуватиме вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва британсько-шведської компанії AstraZeneca лише для людей старше 60 років.

Про це заявила міністр охорони здоров’я країни Кароліна Даріас, інформує агентство Reuters.

Таке рішення було прийнято після того, як європейські та британські регулятори виявили потенційний зв’язок між препаратом та рідкісними випадками виникнення тромбів.

“Стратегія вакцинації змінюється, і з завтрашнього дня вакцинованими AstraZeneca будуть лише люди старше 60 років”, – зазначила Даріас.

За її словами, в четвер буде прийнято рішення про введення другої дози вакцини людям, які вже отримали першу.

Напередодні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) оприлюднило заяву, в якій зазначило, що побічним ефектом вакцини Vaxzevria від AstraZeneca дійсно може бути тромбоз у дорослого населення. В агентстві пояснили, що виникнення тромбозу після вакцинації — це свого роду імунна відповідь організму.

Зазначалося, що тромбоз — у списку рідкісних побічних ефектів COVID-вакцини Vaxzevria. Він може проявитися протягом двох тижнів після вакцинації. На цей момент такі випадки були зафіксовані, зокрема, у жінок до 60 років

В агентстві повідомили, що їм відомо про 169 випадків рідкісного розладу згортання крові на 34 мільйони доз у Європі.

“Попри рідкість цих побічних ефектів, зміна інструкцій (щодо використання препарату – ред.) є важливою”, – зазначила Марія Хесус Ламас, директор іспанського регулятора лікарських засобів.

Рішення Іспанії слідує за аналогічним рішенням Італії, яка рекомендувала щеплення лише тим, кому за 60. А у Великій Британії заявили, що люди до 30 років повинні отримати альтернативу.