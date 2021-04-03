Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.
Згідно з індикаторними показниками МОЗ, кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення не повинна перевищувати 60.
Цей показник зараз не перевищено лише в Кіровоградській, Луганській та Херсонській областях.
Найгірша ситуація спостерігається в Хмельницькій області (там показник рівня госпіталізацій становить 128,1 осіб на 100 тис. населення).
Також складна ситуація у Вінницькій, Житомирській, Миколаївській областях та Києві.
Найвищий показник завантаженості у лікарнях COVID-ліжок із киснем спостерігається у Києві (81,8% при нормі у менш ніж 65%).
Складна ситуація також у Житомирській (73,8%), Київській (73,2%), Львівській (71,6%), Миколаївській (72,4%) областях.
У “червоній” зоні карантину зараз перебувають Київ та 10 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька, Чернігівська.
- Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня. Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.
- Максим Степанов згодом повідомив, що зараз немає необхідності запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.
- При цьому в Міністерстві охорони здоров’я очікують чергового підвищення рівня захворюваності на коронавірус та госпіталізації протягом найближчого тижня чи двох. У МОЗ вважають адаптивний карантин “найкращою стратегією” в цій ситуації.
- У Києві із понеділка, 5 квітня, буде суттєво посилений карантин: зачиняться школи і дитсадки, а в громадський транспорт, у тому числі в метро, пускатимуть за спецперепустками.