Станом на суботу, 3 квітня, в Україні показник рівня госпіталізацій хворих на коронавірус COVID-19 не перевищений лише у трьох областях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

Згідно з індикаторними показниками МОЗ, кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення не повинна перевищувати 60.

Цей показник зараз не перевищено лише в Кіровоградській, Луганській та Херсонській областях.

Найгірша ситуація спостерігається в Хмельницькій області (там показник рівня госпіталізацій становить 128,1 осіб на 100 тис. населення).

Також складна ситуація у Вінницькій, Житомирській, Миколаївській областях та Києві.

Найвищий показник завантаженості у лікарнях COVID-ліжок із киснем спостерігається у Києві (81,8% при нормі у менш ніж 65%).

Складна ситуація також у Житомирській (73,8%), Київській (73,2%), Львівській (71,6%), Миколаївській (72,4%) областях.

У “червоній” зоні карантину зараз перебувають Київ та 10 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька, Чернігівська.