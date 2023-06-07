Сотні лісових пожеж палають по всій країні. Над Торонто, Оттавою та Монреалем здійнявся густий дим.

Джерело: The New York Times

У вівторок ввечері по всій Канаді спалахнуло понад 400 лісових пожеж, що призвело до евакуації десятків тисяч людей.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що сотні солдатів були направлені по всій країні для допомоги в гасінні пожеж.

«Це страшний час для багатьох людей», — сказав пан Трюдо, зазначивши, що багато канадців, яким довелося евакуюватися останніми днями, мали лише кілька годин, щоб зібрати речі, перш ніж покинути свої домівки.

Білл Блер, міністр з питань готовності до надзвичайних ситуацій, повідомив журналістам минулого тижня, що протягом травня площа приблизно 2,7 мільйона гектарів лісів у Британській Колумбії, Альберті, Манітобі, Саскачевані, Новій Шотландії, Нью-Брансвіку, Онтаріо та Північно-Західні території були випалені.

«Цього року в Канаді згоріло понад 5 мільйонів футбольних полів», — написав він у Twitter.

Дим від сотень лісових пожеж, що палають у східній Канаді, покриває Нью-Йорк та забруднює повітря від Міннесоти до Массачусетсу.

Пожежі, які вийшли з-під контролю, викликали занепокоєння та підкреслили небезпеку глобального потепління. Наукові дослідження свідчать про те, що спека та посуха, пов’язані зі зміною клімату, є основними причинами збільшення кількості більших та інтенсивніших лісових пожеж, що охоплюють країну.