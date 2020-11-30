Про це повідомляє агентство AFP.

Пожежа на найбільшому в світі піщаному острові біля східного узбережжя Австралії вирує вже більше шести тижнів і знищує великі ділянки унікальних лісів острова.

Прогнозується, що в понеділок температура досягне піку в 34 градуси за Цельсієм, що стане причиною ще більшого поширення вогню.

Рослинність на острові Фрейзер дуже суха, тому дуже легко запалюється і горить.

Повідомляється, що пожежа вирує на 74 000 га, або 42 відсотках острова.

Фото: East Booral Rural Fire Brigade

Для боротьби з вогнем було задіяно 10 літаків, в тому числі деяким з них була доручена захист культурно значущих місць проживання аборигенів.

Літаки скинули близько 250 000 літрів води тільки в суботу.

Острів Фрейзер, відомий своєю великою популяцією дінго, був внесений до списку всесвітньої спадщини завдяки своїм тропічним лісам, прісноводним дюнним озерам і складній системі піщаних дюн, які все ще розвиваються.

Його також називають К’гарі, або рай, на мові місцевих жителів Бучулла, і це мальовниче місце щороку приваблює сотні тисяч туристів.