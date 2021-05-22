Про це, зокрема, інформують агентства ВВС та Associated Press.
Ця сума приблизно втричі більша, ніж очікувалось отримати.
Торги проводив американський аукціонний дім RR Auction.
Лист Ейнштейна містить відому формулу E = mc2 (енергія дорівнює масі, помноженій на квадрат швидкості світла).
Ця формула є фундаментальною концепцією сучасної фізики і символом теорії відносності. Вона доводить, що маса та енергія – еквівалентні.
Формула вперше була опублікована в науковій статті Ейнштейна в 1905 році.
Експерти кажуть, що у світі відомі лише три копії цієї формули, написані рукою Ейнштейна.
Проданий на аукціоні лист фізика був єдиним екземпляром формули у приватній колекції. Він став надбанням загалу лише нещодавно.
Рукописний лист німецькою мовою складається з однієї сторінки та датований 26 жовтня 1946 року. Ейнштейн адресував його польсько-американському фізику та опоненту Людвігу Зільберштейну.
Лист був частиною особистого архіву Зільберштейна, який продали його нащадки.
Ім’я покупця листа не розкривається.