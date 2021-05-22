Рукописний лист всесвітньо відомого фізика-теоретика Альберта Ейнштейна продали на аукціоні у США за більш ніж 1,2 млн доларів.

Про це, зокрема, інформують агентства ВВС та Associated Press.

Ця сума приблизно втричі більша, ніж очікувалось отримати.

Торги проводив американський аукціонний дім RR Auction.

Лист Ейнштейна містить відому формулу E = mc2 (енергія дорівнює масі, помноженій на квадрат швидкості світла).

Ця формула є фундаментальною концепцією сучасної фізики і символом теорії відносності. Вона доводить, що маса та енергія – еквівалентні.

Формула вперше була опублікована в науковій статті Ейнштейна в 1905 році.

Експерти кажуть, що у світі відомі лише три копії цієї формули, написані рукою Ейнштейна.

Проданий на аукціоні лист фізика був єдиним екземпляром формули у приватній колекції. Він став надбанням загалу лише нещодавно.

Рукописний лист німецькою мовою складається з однієї сторінки та датований 26 жовтня 1946 року. Ейнштейн адресував його польсько-американському фізику та опоненту Людвігу Зільберштейну.

Лист був частиною особистого архіву Зільберштейна, який продали його нащадки.

Ім’я покупця листа не розкривається.