Binance виповнюється 6 років, це чудова можливість порефлексувати про наш спільний шлях, поділитися деякими історіями та зазирнути в майбутнє. Те, що починалося як проста мрія, перетворилося на глобальну платформу, що надає фінансовий доступ більш ніж 140 мільйонам людей у всьому світі, і, сподіваюся, ще мільярдам людей у майбутньому.

Дозвольте мені поділитися кількома ключовими моментами нашої з вами подорожі, які справді запам’яталися:

Наш скромний початок

Шість років тому за вашої підтримки Binance залучила 15 мільйонів доларів США в криптовалюті і почала свій шлях як біржа обміну криптовалют. Через два тижні після запуску, а саме 6 років тому 14 липня 2017 року, ми запустили біржу Binance із п’ятьма токенами двома мовами. Нам довелося запозичити команду підтримки клієнтів у компанії мого друга, і ми не мали відділу маркетингу.

Сьогодні Binance підтримує понад 600 токенів більш ніж 40 мовами, у нашій команді підтримки клієнтів працюють тисячі співробітників. BNB Chain тепер підтримує все від децентралізованих бірж до сховищ даних.

Через два місяці після запуску, ми зіткнулися з важливим випробуванням. 4 вересня 2017 року Китай запровадив заборону на криптовалютні біржі та ICO. Проекти ICO у Китаї мали повернути отримані інвестиції своїм інвесторам.

Багато цін на токени ICO впали через це оголошення. На Binance було кілька проектів, вартість яких впала нижче за їхню початкову ціну ICO, і у проектних команд не було достатньо коштів, щоб допомогти інвесторам.

Наша команда зробила деякі розрахунки та зателефонувала мені. Вони запитали, чи ми повинні використовувати власні кошти, щоб виплатити компенсацію нашим користувачам. Загальна сума становила 6 мільйонів доларів США, що на той час було дуже великою цифрою. Ми всі одноголосно погодилися. Дзвінок тривав близько 5 хвилин, поки я їхав у поїзді. Оголошення (1 та 2) вийшли за кілька хвилин.

На той час 6 мільйонів доларів США становили понад 40% нашого бюджету, що у відсотковому відношенні становило найбільшу разову витрату в історії Binance. У той час ми не були прибутковими і пропалювали гроші як двомісячний стартап, наймаючи людей, купуючи сервери тощо.

У голові було лише два слова: захистити користувачів.

Як виявилося, світ віддає перевагу людям, які роблять правильно. Наші дії отримали виключно позитивний відгук із боку світової криптоспільства. Багато користувачів з усього світу хотіли до нас. Через місяць ми досягли 120 тисяч користувачів і почали давати прибуток.

І з того часу ми прибуткові.

Тим часом ми продовжуємо будувати, і наша база користувачів продовжує зростати. 18 грудня 2017 року я отримав повідомлення від кількох друзів з привітаннями. Мені знадобилося кілька хвилин, щоб зрозуміти, чому Binance стала найбільшою у світі криптобіржею за обсягом торгів того дня. Це те, що нам також вдалося зберегти з того часу.

Але не завжди було так гладко. Буквально за кілька днів потенційний венчурний інвестор подав на нас до арбітражного суду. На розгляд цього позову пішло кілька років. Ми виграли за всіма статтями. Більшість інтернет-стартапів (які спалюють гроші), мабуть, не вижили б у такому судовому процесі, але завдяки криптовалюті ми створили стійку бізнес-модель. Через кілька років після судового процесу ми запросили цього потенційного інвестора до нашого фонду Binance Labs 2, і вони приєдналися до нас як LP. Я радий повідомити, що тепер ми підтримуємо з ними добрі стосунки. Більшість проблем можна вирішити.

Одним із побічних ефектів цього судового процесу стало те, що він не дозволив Binance залучити венчурних інвесторів. Це збільшило наші ризики як стартапа, але, мабуть, допомогло нам у довгостроковій перспективі. Ми залишилися вправними та незалежними.

Розвивається регуляторний ландшафт

У 2019 році я мав зустріч із регулятором першого рівня в Азії, на той час офіційні особи чітко заявили, що вони не регулюють криптовалюту.

BitFinex зазнав ретельної перевірки у квітні 2019 року. І я створив Binance.US спеціально для обслуговування ринку США повністю регульованим чином. Сьогодні у Binance.US 43 державні MTL (Money Transmitter Licenses, ліцензії на відправку грошей).

У глобальному масштабі ми показали, що комплаєнс та інновації можуть співіснувати пліч-о-пліч. Ми пишаємося нашими ліцензіями та реєстраціями у 17 країнах, що свідчить про нашу позицію щодо підтримки регулювання та про величезні зусилля, які ми зробили у галузі комплаєнсу та регулювання. Ми вважаємо, що правила, особливо ті, які спрямовані на захист користувачів та стимулювання інновацій, відіграють важливу роль у довгостроковому успіху галузі.

Регулювання є наріжним каменем надійного та безпечного криптоландшафту, і ми не просто відкриті, а й прагнемо співпрацювати із законодавцями, щоб формувати майбутнє цифрових активів.

Перша зима

Хоча ми спостерігали рекордну кількість реєстрацій користувачів (240 000 користувачів, зареєстрованих за годину) у січні 2018 року, через кілька місяців ринок занепав. Січень 2019 став найнижчою точкою ринку. Біткойн коштував близько 3000 доларів США (порівняно з 20 000 доларів США).

Нас це не збентежило, і ми продовжили будувати. Ми запустили Binance Launchpad у січні 2019 року і відтоді продовжуємо цю програму.

Тієї зими ми дізналися про важливість розумного управління фінансами. Цей досвід дуже допоміг нам зберегти наші кошти (криптовалюту) на бичачому ринку 2021 року та підтримати ведмежий ринок 2022 року.

Друга зима

Перенесемося на кілька років вперед: ми пережили нашу другу криптозиму 2022 року. Ця зима набагато волатильніша, ніж у 2018 році. Цікаво, що Binance була мінімально схильна до більшості «катастрофічних» подій у 2022 році.

Binance інвестувала в Terra у 2018 році і ніколи активно не керувала цією конкретною інвестицією. Коли у 2022 році все почало розплутуватися, наша команда запитала мене, чи ми повинні продавати токени, я сказав: «Ні, давайте просто тримати».

Отже, ми побачили, що наші початкові інвестиції у 3 мільйони доларів у 2018 році перетворилися на 1,6 мільярда доларів на піку Terra у 2021 році, а потім упали майже до 0 доларів у 2022 році.

До сьогоднішнього дня токени LUNA (тепер LUNC), які ми отримали, як і раніше, зберігаються на адресі, на яку ми їх отримали спочатку, вони ніколи не переміщалися і ніколи не продавалися.

Binance ніколи не мала відношення до Three Arrows Capital. Жодних кредитів та комерційних відносин. Вони мали рахунок у нас, але більшу частину своєї торгівлі вони проводили на FTX.

Binance інвестувала у FTX у перші дні і повністю вийшла на ранній стадії.

Це було за півтора року до того, як вони рухнули. Коли FTX рухнули, ми спробували допомогти.

Ми підписали LOI для проведення глибокої комплексної перевірки, але незабаром виявили, що не можемо брати участь у угоді. Це був ступінь нашого (не) залучення до справи. Я вважаю, що після вичерпних розслідувань, які повинні були бути проведені у FTX після її банкрутства, повинно бути ясно, що Binance не має жодного відношення до FTX, інакше було б набагато більше заголовків.

Навіть тоді кілька регуляторів або агентств новин дуже намагалися об’єднати Binance і FTX разом. Про це я просто скажу: ми різні. Не кожна інвестиційна фірма на Уолл-Стріт є Медофф.

Binance також не мала ніякого відношення до Genesis та Celsius. Binance.US (незалежна від Binance.com) намагалася допомогти у справі Voyager, внесла депозит у розмірі 10 мільйонів доларів, зрештою Binance.US була змушена відмовитися від участі у торгах і так і не повернула 10 мільйонів доларів.

2023

2023 року ми побачили, що ринок почав відновлюватись. Але ми також побачили більшу увагу регулюючих органів до галузі. У цьому немає нічого несподіваного з огляду на все, що сталося у 2022 році. І коли регулятори дивляться на криптовалюту, дивляться на Binance. Все зводиться до нашого масштабу. І ми зобов’язані взяти на себе ініціативу та працювати з регулюючими органами по всьому світу, щоб просувати галузь уперед.

Знову ж таки, не все буде гладко, але ми завжди робитимемо те, що, на нашу думку, відповідає інтересам користувачів. Ми продовжимо співпрацю з регуляторами. Ми також захищатимемо те, що вважаємо правильним, навіть якщо нам доведеться робити це в суді, щоб постійно захищати наших користувачів та працювати на благо галузі.

Погляд у майбутнє

Намічається кілька тенденцій.

TradFi, такі компанії, як BlackRock, Citadel, Fidelity, активно заходять у криптовалюту. Це перевірка технології та галузі. Вони полегшать інституційне прийняття криптовалюти. Оскільки інституційні інвестори володіють більшою частиною ринку акцій із сотнями трильйонів доларів, навіть незначний відсоток конвертації у криптовалюту легко помножить розмір поточного ринку криптовалют.

DeFi продовжить розвиток. Нові технології гаманців полегшують користувачам самостійне зберігання криптоактивів. Все більше людей використовуватимуть продукти DeFi і безпосередньо взаємодіятимуть із блокчейнами. Це також дає фінансовий доступ людям, які не мають доступу до TradFi (або банків). Я твердо вірю, що DeFi стане більше, ніж CeFi протягом найближчих шести років або близько того.

Ясність регулювання та регульовані біржі також продовжать своє зростання. Незважаючи на те, що зараз існує велика невизначеність, у багатьох країнах прогрес досягається швидшими темпами, щоб зробити криптоіндустрію зрозумілішою. Цілком очевидно, що країни, які зроблять це першими, матимуть величезну перевагу перед країнами, які цього не зроблять упродовж століть. Ми переживаємо поворотний момент в історії.

Користувачі понад усе

Ще перед появою Binance ми знали, що прокладаємо курс через незвідану територію. Але чого ми не могли передбачити, так це сили спільноти, яка зростатиме разом з нами, формуючи та підтримуючи кожне наше починання. Ви – наші користувачі – були непохитною силою, яка продовжує підживлювати Binance.

Кожен успіх, кожна віха, які ми відзначаємо сьогодні, є свідченням вашої прихильності та самовідданості. Binance – це не просто наша компанія, це активна, стійка спільнота, яка вірить у нашу місію – свободу грошей.

Наша подорож почалася з користувача та продовжує бути натхненним користувачем. Кожен продукт, який ми запускаємо, кожна послуга, яку ми пропонуємо, та кожна інновація, яку ми просуваємо, зосереджені довкола вас. Ваша довіра до нас — це відповідальність, яку ми не сприймаємо легковажно, вона спрямовує нас і це принцип, який дозволив нам порушити статус-кво та встановити нові галузеві стандарти.

Відносини, які ми поділяємо, є симбіотичними. Ваші чесні відгуки визначають наш курс, ведуть нас у правильному напрямку та відіграють монументальну роль у тому, що є Binance сьогодні. Найбільше на світі це ваша пристрасть, ваше невпинне прагнення кращої екосистеми, яка підживлює наше прагнення працювати краще.

Я завжди вдячний, що ми проходимо цей шлях разом. Ви – серце і душа Binance на довгі роки вперед.

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