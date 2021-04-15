Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає, що водіям-порушникам більше не надсилатимуть постанову про штраф, якщо вони сплатять його упродовж 15 днів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 5058 проголосували 318 народних депутатів.

Постанови про отримання штрафів за порушення правил дорожнього руху ще називають “листами щастя”.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроєкта, сьогодні на автодорогах України діють:

• автоматичний режим притягнення до відповідальності, згідно з яким запис окремих видів правопорушень проводиться “стаціонарними” комплексами;

• та режим фотозйомки (відеозапису), який передбачає фіксацію порушень правил зупинки, стоянки та паркування “в ручному режимі” поліцейськими або інспекторами з паркування.

“Для порушників, які сплачують штраф у перші 10 днів, діє 50% скидка. Тому абсолютна більшість автолюбителів, не чекаючи “листів щастя”, у перші дні після порушення виконують винесені постанови та оплачують штрафи”, – зазначається в записці.

Водночас, згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення оригінал постанови про притягнення до адміністративної відповідальності обов’язково надсилається на поштову адресу порушника (незалежно від погашення штрафу).

“Таким чином, автолюбителі після оплати штрафу та виконання відповідної постанови через деякий час отримують цю саму постанову знову. У постанові не зазначається про те, що штраф по ній вже оплачено, а тому деякі громадяни отримують додатковий стрес і оплачують її ще раз. Разом із цим, поліцейські та уповноважені від міст України інспектори з паркування витрачають неабиякі фінансові та трудові ресурси на друк та відправку оригіналу постанови”, – сказано в записці.

Законопроєкт покликаний врегулювати це питання.

Цим документом пропонується скасувати необхідність надсилання на поштову адресу порушника постанов, по яким вже сплачений штраф.

Постанова про накладення адміністративного стягнення надсилатиметься порушнику рекомендованим листом лише у випадку, якщо вона не була виконана шляхом оплати штрафу протягом 15 робочих днів з дня її винесення.