Уламки літака АН-26, який напередодні розбився під Харковом, спробують зібрати в початковий стан.

Про це в ефірі телеканалу “Україна 24” заявив голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи, віцепрем’єр-міністр Олег Уруський.

Він сказав, що радіус пошуку уламків становить від трьох до п’яти кілометрів.

Після того, як буде виконано всі необхідні процедури щодо тіл загиблих, почнеться транспортування уламків літака.

“У нас в планах найперше отримати бортовий самописець, щоб на підставі цього самописця зробити аналіз останніх хвилин життя цього транспорту. Після цього літак буде доставлений на спеціальний майданчик, де фахівцями буде проведено максимальне розбирання його до початкового стану”, – пояснив Уруський.

Також він повідомив про те, що уламки літака нікуди не вивозили, оскільки ще не закінчено слідчі дії на місці катастрофи.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.

До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.

За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує на Харківщину.