У п’ятницю, 18 червня, приватний літак, який пов’язують із Дмитром Фірташем, залишив Київ незадовго перед оголошенням про запровадження санкцій проти олігарха.

На це звернув увагу народний депутат від “Європейської Солідарності Володимир Ар’єв.

Як відомо, напередодні відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України. За його підсумками секретар РНБО Олексій Данілов оголосив про запровадження проти олігарха Дмитра Фірташа санкцій.

“Сьогодні були запроваджені санкції стосовно Фірташа Дмитра Васильовича, повний пакет санкцій, який може застосувати наша країна відносно цього пана… Що стосується Фірташа – це його участь у титановому бізнесі. Це постачання сировини, яка потім іде – і це відслідковано нашими розвідниками – на військові підприємства Російської Федерації. І ми не можемо допустити, щоб це продовжувалась”, – заявив Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО.

Про запровадження “повного пакета санкцій” проти Фірташа поінформували й в пресслужбі Офісу президента. В ОПУ зазначили, що “за інформацією СБУ та розвідки, титанові підприємства бізнесмена постачали сировину для військових підприємств РФ”.

(На відео – з 8:30 і 13:40)

Нардеп Володимир Ар’єв звернув увагу на той факт, що незадовго до засідання РНБО “особистий літак” Фірташа залишив Київ.

“У новій серії “Санкції проти Фірташа”: РНБО збирається на вечірнє засідання, щоб арештувати майно олігарха, але про це дізнається особистий літак і тікає з Києва в Австрію вдень, незадовго до засідання. Фірташ, звісно, невдоволений рішенням, однак проголосований “слугами” в першому читанні законопроєкт, який списує йому 3 мільярди боргів перед “Нафтогазом”, компенсовує незручності”, – зазначив Ар’єв, опублікувавши дані з ресурсу ADSB Exchange.

Згідно з даними зазначеного ресурсу, який відстежує польоти, літак Embraer ERJ-135 з реєстраційним номером OE-IRK вилетів із Києва після 13:00 (за всесвітнім координованим часом), або ж після 16:00 за київським часом.

Варто зазначити, що засідання РНБО було призначене на 17:00. Тобто незадовго до його початку літак залишив столицю України.

Приземлився літак у Відні (Австрія), де останнім часом перебуває Дмитро Фірташ, а звідти згодом вирушив у напрямку Лондона (Велика Британія).

Згідно з даними ресурсу AirportInfo.live, який також відстежує польоти, зазначений літак (рейс AOJ81R) вилетів із Києва о 16:11, а до Відня прибув о 17:40 (за київським часом).

Про те, що літак Embraer з реєстраційним номером OE-IRK належить саме українському олігарху Дмитру Фірташу, раніше повідомляли австрійські ЗМІ.

Так, у березні цього року австрійське видання ZackZack повідомляло, що канцлер Австрії Себастьян Курц користувався приватним літаком компанії, яка пов’язана з Дмитром Фірташем.

У публікації зазначалося, що для перельоту з Тель-Авіва до Відня Курц використовував літак Embraer з реєстраційним номером OE-IRK. Цим же літаком, за даними журналістів, Фірташ часто користується для перельотів по Європі.

Після висаду Курца в Австрії літак OE-IRK попрямував до Києва. Борт належить компанії Avcon Jet AG, яка експлуатує не менше 19 приватних літаків.