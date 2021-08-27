У п’ятницю, 27 серпня, літак президента України Володимира Зеленського, котрий прямував до Молдови, не зміг вчасно приземлитися у Кишиневі через сильний туман.

Про це поінформували в пресслужбі адміністрації президента Молдови.

Через це було перенесено приблизно на годину програму святкових заходів, присвячених 30-річчю незалежності Молдови.

“Повідомляємо, що програма святкових заходів, присвячених 30-річчю незалежності, переноситься приблизно на годину. Затримка викликана густим туманом над аеропортом Кишинева, який не дозволив своєчасно приземлитися літакам президентів Клауса Йоганніса (лідера Румунії, – ред.) і Володимира Зеленського”, – йдеться у заяві.

За даними одеського видання “Думська”, літак Зеленського Airbus A319 був змушений приземлитися в аеропорту Одеси. Там український борт №1 дозаправився і знову вилетів до Кишинева.

Варто зауважити, що Володимир Зеленський вже прибув до Молдови, про що поінформували в пресслужбі його Офісу. Літак приземлився в Кишиневі.

У Молдові Зеленський повинен взяти участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності Республіки Молдова.

“У межах робочого візиту глава Української держави проведе двосторонні переговори з президентом Молдови та візьме участь у багатосторонній зустрічі очільників іноземних делегацій”, – зазначається в повідомленні.

Варто зауважити, що президентка Молдови Мая Санду відвідувала Київ 23 серпня для участі в установчому саміті Кримської платформи.

Нагадаємо, що нещодавно Україна опинилася в центрі скандалу після того, як у Молдові був викрадений колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус.

Журналісти-розслідувачі інформували, що до викрадення Чауса причетні українці, котрі мають стосунок до Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про те, що до викрадення екссудді причетні українці, заявляли і в Молдові. У звіті створеної в Молдові парламентської комісії, яка вивчала обставини викрадення, причетність українських громадян стверджується як незаперечний факт. Крім того, висновки парламентської комісії свідчать про те, що версія про причетність українських спецслужб до викрадення Чауса є наразі панівною.

У Генпрокуратурі Молдови заявляли, що в цій кримінальній справі зверталися до української влади з кількома запитами, проте офіційної реакції від прокуратури України не було.

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Хто такий Микола Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ спіймали Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

У Молдові 22 квітня мав засідати Верховний суд за поданням екссудді щодо політичного притулку, і шансів виграти процес щодо екстрадиції в Чауса не було.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, ймовірно, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України автівкою Toyota RAV 4, яка, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 був військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — у матеріалі #Букв.