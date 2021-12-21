Літак Малайзійських авіаліній був збитий у небі над Донбасом ракетою зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Про це заявив прокурор на суді у Нідерландах, де проходить другий день 3-денного слідства у кримінальній справі проти 4 підозрюваних у збитті рейсу MH17 17 липня 2014 року. Тоді внаслідок катастрофи загинули 298 осіб.

Інформацію про це повідомила судова репортерка De Telegraaf Саскія Беллеман на своїй сторінці у Twitter.

“За словами прокурора Ріддербекса, жодних слідів, які б вказували на іншу зброю, не виявлено. Висновок: рейс № MH17 був збитий ракетою “Бук”, – написала вона.

За словами журналістки, те, що пошкодження є відповідними для ракети «Бук», підтвердили і експерти виробника “Алмаз-Антей”, Королівської військової академії та Голландської аерокосмічної лабораторії.