Сьогодні вранці, 27 червня, літак власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина приземлився на території Білорусі.

Джерело: моніторингова група “Беларускі Гаюн”

“Бізнес-джет Євгена Пригожина (рег. номер RA-02795) здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом о 7:40”, – йдеться у повідомленні.

Водночас додається, що ще один бізнес-джет прилетів з Росії.

“Бізнес-джет BAe 125-800B з рег. номером RA-02878 вилетів із Санкт-Петербурга та приземлився на військовому аеродромі Мачулищі о 7:58”, – відзначили в групі.

Варто зауважити, що Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що справу щодо спроби заколоту ПВК “Вагнер” закрито. До цього повідомлялося, що, попри обіцянки російського керівництва, розслідування триває.

Водночас Міністерство оборони Росії стверджує, що ПВК “Вагнер” готується передати йому все своє обладнання.

Ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявила, що Пригожин погодився на “деескалацію”.

Напередодні, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.