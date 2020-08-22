Про це повідомила прессекретар опозиціонера Кіра Ярмиш в своєму Twitter-акаунті.
“Літак з Олексієм щойно сів у Берліні”, – йдеться в повідомленні.
Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020
Раніше російські медики дозволили транспортування Навального в Німеччину.
“Стан пацієнта стабільний, і маючи запит родичів дозволити транспортування кудись, ми на цей момент вирішили, що не заперечуємо проти його переведення до іншого стаціонару, який вкажуть нам родичі”, – заявив у коментарі журналістам заступник головлікаря Омської лікарні швидкої медичної допомоги №1 Анатолій Калініченко.
Своєю чергою, головний лікар омської лікарні Олександр Мураховський розповів, що медики “не рекомендують авіапереліт” Навального, але вважають можливим.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили з отруєнням. Тепер він у реанімації непритомний. Наразі відомо про те, що стан політика стабільно важкий. Він у комі.
- Пізніше повідомлялося, що медики лікарні швидкої допомоги в Омську (Росія) всіляко перешкоджають і не дозволяють транспортувати опозиціонера Олексія Навального в клініку на території Німеччини.
- 21 серпня вдень міську лікарню Омська, де перебував в комі російський опозиціонер Олексій Навальний, відвідали німецькі лікарі.