Літак з російським опозиціонером Олексієм Навальним, якого напередодні було ушпиталено з отруєнням, приземлився в Берліні.

Про це повідомила прессекретар опозиціонера Кіра Ярмиш в своєму Twitter-акаунті.

“Літак з Олексієм щойно сів у Берліні”, – йдеться в повідомленні.

Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

Раніше російські медики дозволили транспортування Навального в Німеччину.

“Стан пацієнта стабільний, і маючи запит родичів дозволити транспортування кудись, ми на цей момент вирішили, що не заперечуємо проти його переведення до іншого стаціонару, який вкажуть нам родичі”, – заявив у коментарі журналістам заступник головлікаря Омської лікарні швидкої медичної допомоги №1 Анатолій Калініченко.

Своєю чергою, головний лікар омської лікарні Олександр Мураховський розповів, що медики “не рекомендують авіапереліт” Навального, але вважають можливим.