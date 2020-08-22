Про це повідомила прессекретар опозиціонера Кіра Ярмиш в своєму Twitter-акаунті.

“Літак з Олексієм щойно сів  у Берліні”, – йдеться в повідомленні.

Раніше російські медики дозволили транспортування Навального в Німеччину.

“Стан пацієнта стабільний, і маючи запит родичів дозволити транспортування кудись, ми на цей момент вирішили, що не заперечуємо проти його переведення до іншого стаціонару, який вкажуть нам родичі”, – заявив у коментарі журналістам заступник головлікаря Омської лікарні швидкої медичної допомоги №1 Анатолій Калініченко.

Своєю чергою,  головний лікар омської лікарні Олександр Мураховський розповів, що медики “не рекомендують авіапереліт” Навального, але вважають можливим.

  • 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили  з отруєнням. Тепер він у реанімації  непритомний. Наразі відомо про те, що стан політика стабільно важкий. Він у комі.
  • Пізніше повідомлялося, що медики лікарні швидкої допомоги в Омську (Росія) всіляко перешкоджають і не дозволяють транспортувати опозиціонера Олексія Навального в клініку на території Німеччини.
  • 21 серпня вдень міську лікарню Омська, де перебував в комі російський опозиціонер Олексій Навальний, відвідали німецькі лікарі.

 