У черговому спічі президент Зеленський зробив гучну заяву про літаки, що летять "бомбити". І хоча фразу було вирвано з контексту, це не завадило користувачам соцмереж наплодити мемів.

#Букви, як завжди, зібрали найсмішніше.

Пояснимо суть справи: 29 липня президент Володимир Зеленський завітав до Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” у Києві разом з очільником МОЗ.

Під час спілкування з журналістами Глава держави сказав наступне: “До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні – літаки летять, будемо всіх бомбіть”.

Фрагменти відео, де Зеленський говорить це, швидко поширилися Мережею:

Цю фразу було вирвано з контексту. Насправді, у своєму спічі президент розмірковував над тим, чи варто прив’язувати запуск чи відкриття будь-чого до певних дат, зокрема, до святкових. І як приклад він згадав традицію випускати до державних свят нову військову техніку.

“Всі люблять дуже цифри. До Дня захисту дітей ми повинні відкрити щось грандіозне, щоб всі журналісти вийшли і аплодували, які молодці президент, міністерство, до цього дня вони це зробили, а там воно десь якось замажте там, потім допрацюєте. До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні – літаки летять, будемо всіх бомбіть. Розумієте, мені здається, питання не в датах, питання: воно працює чи не працює. Я думаю, що в цілому, ми повинні припинити цю популістичну історію. Хочеться до Дня захисту дітей, так відчуття внутрішнє, хочеться, щоб раділи лікарі, діти, ну от зробили це. Найголовніше зробити, коли воно готове. Відкривати, коли воно вже зроблено”, – сказав він.

Але це аж ніяк не завадило користувачам соцмереж дві доби поспіль жваво обговорювати та мемити з цієї заяви.

Так президент отримав прізвисько “бомбер” — щось на кшталт героя бойовика:

Українці масово жартували про те, як міг би виглядати політ Зеленського-пілота:

І що ж він міг би бомбити:

Тут пригадали й чутки про нібито стосунки Зеленського з його прессекретаркою Юлією Мендель:

(Нагадаємо, раніше засновник партії “5.10” Геннадій Балашов на своєму каналі в YouTube розповів, що урядовим кварталом ширяться чутки про те, що Мендель і Зеленський – коханці. Ще й надто, за його словами, є велика ймовірність, що прессекретарка президента вагітна від нього. Сама Мендель назвала цю інформацію фейком, але згодом заявила, що має бойфренда: називати його ім’я вона не стала, але натякнула, що він займається політикою).

Хтось просто ділився болем:

Інші зауважили на тому, що такі заяви українського лідера залюбки візьмуть у роботу російські ЗМІ. Виглядати це могло б, наприклад, так: