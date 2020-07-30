Про це він сказав, відвідуючи національну дитячу спеціалізовану лікарню “Охматдит”.

“Всі люблять дуже цифри. До Дня захисту дітей ми повинні відкрити щось грандіозне, щоб всі журналісти вийшли і аплодували, які молодці президент, міністерство, до цього дня вони це зробили, а там воно десь якось замажте там, потім допрацюєте. До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні – літаки летять, будемо всіх бомбіть. Розумієте, мені здається, питання не в датах, питання: воно працює чи не працює. Я думаю, що в цілому, ми повинні припинити цю популістичну історію. Хочеться до Дня захисту дітей, так відчуття внутрішнє, хочеться, щоб раділи лікарі, діти, ну от зробили це. Найголовніше зробити, коли воно готове. Відкривати, коли воно вже зроблено”, – сказав він.