Екіпажу військового літака АН-26, який зазнав аварії в Харківській області, дали дозвіл на посадку лише через хвилину після запиту.

Про це повідомив у Facebook, посилаючись на свої дані, голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер.

За його словами, причина затримки полягає в тому, що тоді на посадку йшов інший борт.

“За наявною в мене інформацією, екіпажу аварійного літака дали дозвіл на посадку лише через хвилину після запиту. Причина такої довгої реакції пояснюється тим, що в той час на посадку йшов інший борт. А через хвилину літак розбився. При цьому, було відомо, що АН-26 несправний”, – написав Кучер.

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Він висловив думку, що правоохоронні органи “повинні ретельно відпрацювати саме цю версію”.

“Останнє слово має бути саме за слідством та відповідною комісією. Акцентую, що це стратегічно важливо для обороноздатності нашої держави. Ми втратили наших кращих хлопців, нашу військову еліту, і такі помилки недопустимі. Винні мають бути покарані”, – зазначив Кучер.

Подібний коментар він дав і представникам ЗМІ.

“Згідно з різними джерелами, за моєю інформацією, з моменту, коли пілот запросив посадку, люди, що відповідають за цю посадку, відповіли лише через хвилину. Нібито це сталося через те, що посадили інший борт. Але при цьому було зрозуміло і відомо, що один із моторів вже не працював. Тому тут потрібно з’ясувати, яким чином віддавався пріоритет борту, який пропустили. А через хвилину, як ми знаємо, наші хлопці зазнали катастрофи”, – наголосив Кучер.

Він уточнив, що вже звернувся в Держбюро розслідувань і до військової прокуратури, щоб вони “взяли на особливий контроль цю версію”.

За словами голови Харківської ОДА, попередніми версіями катастрофи літака є “теракт, недбалість і несправність техніки”.

Варто відзначити, що в Держбюро розслідувань серед версій катастрофи теракт не називали. Зазначалося, що слідство перевіряє чотири версії авіакатастрофи:

• катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;

• катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків екіпажем;

• неналежне виконання службових обов’язків особами, які були відповідальними за керування польотами;

• неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Своєю чергою прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки).

Як відомо, літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету повітряних сил ім. Кожедуба.

З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.

Сьогодні Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака Ан-26, яка сталася напередодні.