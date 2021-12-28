Пара найкращих літаків спостереження ВПС США пролетіла над східною Україною задля фіксування позицій російської армії. Це одна із перших таких місій, яку ВПС США відкрито здійснили в українському повітряному просторі.

Про це пише американське видання Forbes.

Літаки E-8C та RC-135V здійснили політ менше ніж за 64 кілометри від тимчасово окупованої території Донеччини та Луганщини.

Літаки працюють разом: перший виявляє танки та іншу важку техніку, а другий – веде радіоелектронну розвідку та може перехоплювати переговори їхніх екіпажів.

Відмічається, що декілька польотів дуету могли б дати американським командирам вичерпне уявлення про перебування російських військ.

У виданні також зазначають, що місія відбулася після емоційної заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що розгортання сил НАТО в безпосередній близькості від російських кордонів матиме серйозні наслідки.