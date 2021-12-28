Про це пише американське видання Forbes.
Літаки E-8C та RC-135V здійснили політ менше ніж за 64 кілометри від тимчасово окупованої території Донеччини та Луганщини.
Літаки працюють разом: перший виявляє танки та іншу важку техніку, а другий – веде радіоелектронну розвідку та може перехоплювати переговори їхніх екіпажів.
Відмічається, що декілька польотів дуету могли б дати американським командирам вичерпне уявлення про перебування російських військ.
У виданні також зазначають, що місія відбулася після емоційної заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що розгортання сил НАТО в безпосередній близькості від російських кордонів матиме серйозні наслідки.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін на пресконференції у Москві заявив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.
- Як повідомлялось раніше, Росія готується до потенційного вторгнення в Україну. США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включно з картами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.
- Пізніше стало відомо, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання, на яке запрошують Росію. Ця зустріч може відбутись вперше за два з половиною роки.
- Наразі у Білому домі назвали дату переговорів між США та Росією, щодо контролю над озброєннями та ситуації на кордоні України. Зустріч заплановано на 10 січня 2022 року.