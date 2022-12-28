російсько-українська війна
15:21 У Києві чоловік з підробленим журналістським посвідченням вистрілив з травматичної зброї у перехожу
15:06 Зеленський та гендиректор BlackRock обговорили проєкти післявоєнної відбудови України
15:06 Літні люди, які мають собак, повідомляють про кращий загальний стан здоров’я та більшу фізичну активність
15:02 За останній рік Tesla втратила понад 800 мільярдів доларів ринкової вартості
15:01 В Україні запустили портал про реформу містобудування
14:56 Бізнесмена Костянтина Жеваго затримано у Куршевелі, готуються документи для екстрадиції – ДБР
14:27 10 найпопулярніших пісень 2022 року за версією Rolling Stone
14:16 У Кремлі заявили, що будь який «мирний план» України повинен враховувати «приєднання до Росії» окупованих українських територій
14:15 Джейс Кемерон заздалегіть знімав сцени для третього та четвертого «Аватарів»
13:35 Перемовини між Україною та Росією найближчим часом малоймовірні – CNN
13:34 Православна церква Литви хоче відокремитись від РПЦ Московського патріархату
13:29 Донеччина: за добу окупанти завдали 10 ударів по мирному населенню, є поранені
13:16 Колишній Папа Римський Бенедикт XVI дуже хворий — Папа Римський Франциск
13:02 В Україні внаслідок атак РФ знищено понад 35 тисяч об’єктів
12:54 У Мінську білоруські військові тренуються переходити з мирного стану на воєнний — міністерство оборони РБ
12:46 НБУ присвятив пам’ятну монету українському поету-гумористу Павлу Глазовому
12:39 Напередодні Різдва на фронті, боронячи Україну, загинув доброволець з Австралії Сейдж О’Доннелл
12:10 Вчені виявили рідкісний доказ того, що динозаври харчувалися ссавцями
Партнерський матеріал
12:05 4 причини вже зараз приймати цинк
11:36 Пілот Karaya вважає, що винищувачі західного типу допоможуть розкрити український потенціал
11:33 У Львові відкрилась виставка експонатів, створених із бронеплит
10:53 З 14 грудня Україна домовилась про постачання понад 600 генераторів та трансформаторів — голова МЗС
10:40 В Україні на війні загинув доброволець з Австралії
10:37 В «Укрпошті» анонсували нові марки на січень–лютий 2023 року
10:10 Обстріл Харкова: окупанти вдарили по Слобідському району міста
09:44 Втрати ворога: за добу українські воїни ліквідували 550 російських окупантів
09:28 Росіяни в Рязані все частіше хоронять полеглих військових, але не обурюються рішеннями Путіна — NYT
09:27 Російські окупанти обстрілюють Харків – місцева влада
09:13 За добу росіяни 50 разів обстріляли Херсонщину: поранено трьох осіб
08:49 Миколаївщина: росіяни знову завдали удару по акваторії Очаківської громади
08:44 Лікарні Китаю переповнені хворими на COVID-19
08:36 27 грудня росіяни поранили 3 цивільних на Донеччині
08:25 Дніпропетровщина: росіяни 8 разів обстріляли Нікопольский район, є руйнування
08:06 Кремль намагається посилити тиск на Україну через західних партнерів – ISW

Літні люди, які мають собак, повідомляють про кращий загальний стан здоров’я та більшу фізичну активність

Коли йдеться про володіння домашніми тваринами, що підвищує добробут людей похилого віку, собака справді є найкращим другом людини. Дослідження, опубліковане в Міжнародному журналі досліджень навколишнього середовища та громадського здоров’я, показало, що власники собак можуть бути здоровішими за власників кішок або людей, які не мають домашніх тварин.

Середа, 28 грудня 2022, 15:06
Підтримати

Про це повідомляє MSN.

Володіння домашніми тваринами надзвичайно популярно, і багато людей повідомляють, що їхні домашні тварини приносять радість, любов і комфорт у їхнє життя.

Наявність домашньої тварини пов’язують із кількома позитивними наслідками, наприклад покращенням фізичного та психічного здоров’я у власників домашніх тварин.

Доведено, що власники собак мають більше фізичної активності завдяки тому, що виводять собак на прогулянки.

Література дуже обмежена, коли мова заходить про володіння домашніми тваринами, особливо щодо людей похилого віку, що є прогалиною, яку це дослідження намагалося подолати.

Нове дослідження мало на меті “розширити обмежену літературу про тип домашніх тварин, депресію та фізичне здоров’я людей похилого віку”, — написали Емі Е. Олбрайт та її колеги.

“Дослідження унікальне тим, що воно перше досліджує потенційні переваги володіння домашніми тваринами в довгостроковій вибірці людей похилого віку, збалансованої за статтю (чоловіки проти жінок), расою (білі проти темношкірих) і географічним розташуванням (міські проти проживання в сільській місцевості), що дозволяє дослідити, чи відрізняються потенційні вигоди від володіння домашніми тваринами в подальшому житті цими індивідуальними характеристиками”.

Олбрайт і її колеги використали лонгітюдні дані з вибірки громади штату Алабама, яка включала людей віком понад 65 років, які були завербовані в період з 1999 по 2001 рік.

Літні люди, які проживали в будинках престарілих, були виключені з цього дослідження. Учасники проходили початкове 2-годинне інтерв’ю особисто та проходили наступні інтерв’ю телефоном кожні шість місяців протягом наступних восьми років. Учасники виконали заходи щодо володіння домашніми тваринами, депресії та власного здоров’я та фізичної активності.

Результати показали, що білі люди похилого віку частіше володіють котами та собаками, ніж темношкірі люди похилого віку. Власники собак частіше вигулювали та повідомляли про краще здоров’я, ніж власники інших домашніх тварин. Ці дані не залежали від статі, раси чи географічного регіону.

Дивно, але це не було сильно пов’язано з виведенням собак на прогулянки, оскільки менше 8% учасників повідомили, що гуляли зі своєю собакою протягом останніх 2 тижнів. Цей результат, ймовірно, пов’язаний із дворами та громадськими місцями, наприклад парками для собак.

Власники кішок не відрізнялися ні вигулом, ні загальним станом здоров’я від власників інших тварин. Дослідники припускають, що це може бути пов’язано зі зниженими фізичними вимогами володіння котом порівняно з володінням собакою.

Це дослідження зробило значні кроки в кращому розумінні володіння домашніми тваринами у більш дорослому віці.

Попри це, є деякі обмеження, на які слід звернути увагу. Одне з таких обмежень полягає в тому, що дані про стан здоров’я були оцінені власноруч і можуть бути неточними.

Крім того, здоров’я людей похилого віку може бути слабким і залежати від багатьох факторів, окрім володіння домашніми тваринами. Нарешті, ці дані були зібрані лише з Алабами; майбутні дослідження мають розширити географічну зону набору для отримання більш узагальнених результатів.

Теги: активність, дослідження, літні люди, собаки

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook