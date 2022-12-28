Літні люди, які мають собак, повідомляють про кращий загальний стан здоров’я та більшу фізичну активність

Коли йдеться про володіння домашніми тваринами, що підвищує добробут людей похилого віку, собака справді є найкращим другом людини. Дослідження, опубліковане в Міжнародному журналі досліджень навколишнього середовища та громадського здоров’я, показало, що власники собак можуть бути здоровішими за власників кішок або людей, які не мають домашніх тварин.

Про це повідомляє MSN.

Володіння домашніми тваринами надзвичайно популярно, і багато людей повідомляють, що їхні домашні тварини приносять радість, любов і комфорт у їхнє життя.

Наявність домашньої тварини пов’язують із кількома позитивними наслідками, наприклад покращенням фізичного та психічного здоров’я у власників домашніх тварин.

Доведено, що власники собак мають більше фізичної активності завдяки тому, що виводять собак на прогулянки.

Література дуже обмежена, коли мова заходить про володіння домашніми тваринами, особливо щодо людей похилого віку, що є прогалиною, яку це дослідження намагалося подолати.

Нове дослідження мало на меті “розширити обмежену літературу про тип домашніх тварин, депресію та фізичне здоров’я людей похилого віку”, — написали Емі Е. Олбрайт та її колеги.

“Дослідження унікальне тим, що воно перше досліджує потенційні переваги володіння домашніми тваринами в довгостроковій вибірці людей похилого віку, збалансованої за статтю (чоловіки проти жінок), расою (білі проти темношкірих) і географічним розташуванням (міські проти проживання в сільській місцевості), що дозволяє дослідити, чи відрізняються потенційні вигоди від володіння домашніми тваринами в подальшому житті цими індивідуальними характеристиками”.

Олбрайт і її колеги використали лонгітюдні дані з вибірки громади штату Алабама, яка включала людей віком понад 65 років, які були завербовані в період з 1999 по 2001 рік.

Літні люди, які проживали в будинках престарілих, були виключені з цього дослідження. Учасники проходили початкове 2-годинне інтерв’ю особисто та проходили наступні інтерв’ю телефоном кожні шість місяців протягом наступних восьми років. Учасники виконали заходи щодо володіння домашніми тваринами, депресії та власного здоров’я та фізичної активності.

Результати показали, що білі люди похилого віку частіше володіють котами та собаками, ніж темношкірі люди похилого віку. Власники собак частіше вигулювали та повідомляли про краще здоров’я, ніж власники інших домашніх тварин. Ці дані не залежали від статі, раси чи географічного регіону.

Дивно, але це не було сильно пов’язано з виведенням собак на прогулянки, оскільки менше 8% учасників повідомили, що гуляли зі своєю собакою протягом останніх 2 тижнів. Цей результат, ймовірно, пов’язаний із дворами та громадськими місцями, наприклад парками для собак.

Власники кішок не відрізнялися ні вигулом, ні загальним станом здоров’я від власників інших тварин. Дослідники припускають, що це може бути пов’язано зі зниженими фізичними вимогами володіння котом порівняно з володінням собакою.

Це дослідження зробило значні кроки в кращому розумінні володіння домашніми тваринами у більш дорослому віці.

Попри це, є деякі обмеження, на які слід звернути увагу. Одне з таких обмежень полягає в тому, що дані про стан здоров’я були оцінені власноруч і можуть бути неточними.

Крім того, здоров’я людей похилого віку може бути слабким і залежати від багатьох факторів, окрім володіння домашніми тваринами. Нарешті, ці дані були зібрані лише з Алабами; майбутні дослідження мають розширити географічну зону набору для отримання більш узагальнених результатів.