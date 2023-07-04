Спека, вологість, пил та інші чинники можуть викликати літню депресію, якій традиційно приділяли менше уваги, ніж зимовій. Симптоми цих двох видів депресій відрізняються, але однією з різниць є те, що літня депресія може бути більш збудженою або "енергійною".

Джерело: The Washington Post.

Сезонний афективний розлад (САР) викликається як під час зими, так і влітку. Обидві депресії відзначаються сумним настроєм і зниженим почуттям задоволення. Утім пацієнти з зимовою депресією, як правило, просипають, переїдають і відчувають млявість, а з літньою — люди стають менш голодні зі зниженим апетитом, безсонням тощо.

“Літні” пацієнти, як правило, відчувають більше страждання, ніж млявість, що може призвести до підвищеного ризику самогубства. Пік суїцидальної поведінки припадає на кінець весни та на початку літа, але знижується взимку.

Що може викликати літню сезонну депресію

Спека, вологість і пилок є причинами літньої депресії у навколишньому середовищі. Деяким людям не подобається довгий світловий день, а також підвищені температури.

В дослідження 2019 року, в якому взяли участь 1306 амішів Старого Ордену (християнська спільнота, – ред.), виявили, що дні з високим вмістом пилку відповідали гіршому настрою в тих, хто мав гірший настрій влітку. Під час цього періоду активізуються алергії, які теж пов’язані з вищою ймовірністю депресії. Спека може призводити до негативних емоцій та підвищення втоми.

Деякі ключові нейромедіатори беруть участь у регуляції температури нашого тіла, такі як серотонін, дофамін і норадреналін. Утім вони регулюють і наш настрій, тому це є “спільною вразливістю до розладу настрою та проблемою зі здатністю регулярно нагріватися у відповідь на спеку та вологість”.

Зміна клімату може зробити літню депресію більш поширеною і помітною, ніж раніше. Глобальне потепління викликає занепокоєння щодо збільшення впливу тепла та вологості, які ймовірно провокують сезонний афективний розлад.

Видання зазначило, що високі температури впливають на більшу кількість звернень до психіатричної служби невідкладної допомоги, самогубств та погіршення психічного здоров’я за власними оцінками.

Як впоратися з літнім розладом

Однією з основних порад є те, щоб звернутися за фаховою медичною допомогою. Норман Розенталь, психіатр з Медичної школи Джорджтаунського університету, який вперше описав САР у науковій літературі в 1984 році, та його колеги рекомендували пацієнтам з літньою депресією приймати холодний душ і залишатися в місцях з кондиціонером. Це може полегшити симптоми, але ці поради ефективні, поки людина не опиняється на вулиці.

У такому випадку радять поєднувати кілька методів лікування: охолодження, медикаменти і науково-обґрунтована психотерапія, зокрема когнітивно-поведінкова терапія, яка може стати ключем до подолання літнього смутку.