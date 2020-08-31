В дебютний рік фестиваль зібрав 2251 стрічку з 105 країн світу. Це захоплює!

У фінал HKSF було відібрано 30 кращих фільмів з 14 країн. Це фільми у форматі короткого метру про задоволення і для задоволення з України, Франції, Великобританії, США, Іспанїі та ін.

Подивитись та проголосувати за кращий короткий метр можна буде тільки протягом 3 днів, 29-31 серпня 2020 року, на офіційному сайті фестивалю https://www.hksf.online/.

А гедоністів з Києва організатори HKSF запрошують на офлайн перегляд фільмів-фіналістів 31 серпня. Гарно та із задоволенням “застрибнути” в останній день літа можна буде в Тhe Cinematographers Party барі. Показ почнеться о 20.30 у дворику ТСР бару (вул. Велика Житомирська, 34). Тут буде презентовано 20 з 30 коротких метрів, що дійшли до фіналу.

У процесі відбору учасників з’явилась ще й позаконкурсна категорія. Туди увійшли роботи, які не підпадають під тему фестивалю. Але вони по-своєму унікальні та цікаві настільки, що їх неможливо лишити за кулісами. Це категорія “Honorable Mention”.

У ній представлено всього 4 стрічки з Франції, Великобританії, Південної Африки та Ирану, але це неймовірні шедеври!

Скоро ви самі матимете змогу пересвідчитися в цьому на сайті фестивалю з 29 по 31 серпня.

Короткі метри цієї додаткової категорії також будуть доступні до перегляду в цей період.

А спробувати, якими можуть бути на смак ваші останні дні літа можна з Promo HKSF 2020, яке зібране з фільмів-фіналістів: https://www.instagram.com/p/CEJzYt7nvf2/. Воно гаряче, сочне, провокаційне, власне, як і його музичний супровід, який був створений українським гуртом Myatniy Lemonad. Насолоджуйтесь!

Фестиваль у свій дебютний рік проходить за підтримки партнерів-однодумців:

радіо Аристократи – головний медіа-партнер;

Video Life – професійний технічний супровід заходу;

The Cinematographers Party – partner in crime та місце проведення показу HKSF 2020;

Портал Букви – інформаційний партнер.

Усі найсвіжіші та приємні новини від HKSF ви можете знайти на сторінці інстаграм @hedonism_kyiv_short_fest. Як мінімум, там гарно. Запрошуємо!