Федерація футболу Литви (ФФЛ) відмовилася від проведення товариського матчу між юнацькими збірними Литви та Білорусі "з міркувань безпеки" через примусову посадку літака Ryanair, на борту якого перебував білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич.

Про це повідомляється на сайті ФФЛ.

Матч був запланований на 8 червня і мав відбутися у Мінську.

“Запланований на червень товариський матч юнацької збірної Литви (U-21) з однолітками з Білорусі скасований. Після недільних подій, коли пасажирський літак, що летів до Вільнюса, був посаджений в Мінську, матч скасований з міркувань безпеки”, – заявили у федерації.

Там також зазначили, що на 16 листопада призначений контрольний матч чоловічої збірної Литви й збірної Білорусі. Чи будуть його проводити – поки неясно.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, напередодні білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу NEXTA Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.