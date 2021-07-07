Уряд Литви анонсував спорудження стіни на кордоні з Білоруссю через нелегальну міграцію.

Про це повідомляють литовські видання “15 min” та “Delfi“.

Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте заявила, що уряд підготував законопроєкт про посилення охорони кордону з Білоруссю для протидії нелегальній міграції, яку вона назвала “гібридною агресією проти ЄС”.

За її словами, білоруський режим бере участь в організації незаконних потоків мігрантів, навмисно створює умови для перетину кордону з Литвою. Мігрантів часто вводять в оману розповідями про те, що вони легко зможуть потрапити до ЄС, якщо сплатять чималі кошти.

“Багато людей продають все, що їм потрібно. Це дійсно дуже часто людська трагедія, і ми повинні дуже відповідально до цього ставитися”, — каже вона.

Прем’єрка повідомила, що планується встановлення фізичного бар’єру між Литвою та Білоруссю.

“Це стане знаком і стримувальним чинником для організаторів потоків нелегальної міграції”, — зазначила вона.

На уточнювальне запитання вона відповіла, що йдеться не про кам’яну чи залізну стіну, а про загородження у вигляді гармошки, яке використовують військові. Ймовірно, воно з’явиться лише у найуразливіших місцях.