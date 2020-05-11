Про це повідомляє агентство Delfi.
Так, з 11 травня польські та литовські працівники, підприємці і студенти зможуть за потребою перетинати контрольно-пропускні пункти на польсько-литовському кордоні. Уже сьогодні на кордоні відкриється більше КПП.
Для перетину кордону необхідно буде пред’явити документ, що підтверджує мету поїздки: трудовий контракт, бізнес-посвідчення, документ компанії або довідку з навчального закладу.
Крім того, за домовленістю між країнами дані особи не повинні дотримуватися 14-денну самоізоляцію.
- Станом на 11 травня в світі зафіксовано 4 млн 103 тис. 136 випадків захворювання на COVID-19, кількість смертей становить 282 727 осіб. Проте охоплений пандемією світ починає потроху послаблювати карантин і жителі країн повертаються до звичного способу життя.