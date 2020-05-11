Литва і Польща погодили взаємне послаблення обмежень на державному кордоні для окремих категорій громадян.

Про це повідомляє агентство Delfi.

Так, з 11 травня польські та литовські працівники, підприємці і студенти зможуть за потребою перетинати контрольно-пропускні пункти на польсько-литовському кордоні. Уже сьогодні на кордоні відкриється більше КПП.

Для перетину кордону необхідно буде пред’явити документ, що підтверджує мету поїздки: трудовий контракт, бізнес-посвідчення, документ компанії або довідку з навчального закладу.

Крім того, за домовленістю між країнами дані особи не повинні дотримуватися 14-денну самоізоляцію.