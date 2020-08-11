Президент Литви Гітанас Науседа закликав Раду Європи провести позачергове засідання у зв'язку зі складною політичною ситуацією в Білорусі.

Про це повідомляється на сайті президента Литви.

Увечері 11 серпня президент Литви провів телефонну розмову з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем. Литовський лідер закликав інститути Європейського Союзу активно реагувати на ситуацію в Білорусі та відіграти провідну роль в забезпеченні стабільності в країні.

Науседа звернувся до Мішеля із проханням провести позачергове засідання Ради Європи для обговорення заходів щодо стабілізації ситуації в Білорусі.

“Президент ЄР заявив, що розуміє серйозність ситуації в Білорусі, і запевнив, що найближчими днями проінформує про можливість проведення подібного саміту і можливості використання інших інструментів, що є в розпорядженні ЄС”, — зазначили у пресслужбі президента Литви.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”. Міністерство внутрішніх справ Литви заявило, що через протести в Білорусі та тиск влади країна готова надати притулок білоруським опозиціонерам та готується до напливу політичних біженців.

Країни Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) та США закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих під час протестів. ЄС закликав владу Білорусі звільнити затриманих та припинити насильство, попередивши про можливі санкції.