На підставі рішення кабінету міністрів Латвії, а також за погодженням з міністерствами закордонних справ Естонії та Литви, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич прийняв рішення про накладення безстрокової заборони на в'їзд 30 білоруським чиновникам, включаючи Олександра Лукашенка.

Про це повідомляється на сайті МЗС Латвії.

Як зазначається, особам з цього списку не дозволяється в’їжджати до Латвії, і ця заборона діє на невизначений період часу.

У список включені представники апарату та адміністрації президента Білорусі, Центральної виборчої комісії Білорусі, міністерства внутрішніх справ і міністерства юстиції, генеральної прокуратури Білорусі, комітету державної безпеки, слідчого комітету, Ради безпеки, комітету державного аудиту та міськвиконком міста Мінська.

“Ці люди своїми діями організували і підтримали фальсифікацію президентських виборів 9 серпня і подальше насильницьке придушення мирних протестів”, – йдеться в заяві МЗС Латвії.

Відзначається, що Латвія рішуче засуджує фальсифікацію президентських виборів 9 серпня, побиття мирних демонстрантів і репресії проти журналістів і активістів в Білорусі. У МЗС Латвії також закликали владу ЄС не відкладати прийняття аналогічних рішень.

У заяві підкреслюється, що кожен з нижче зазначених офіційних осіб тепер є персоною нон-грата в Латвії:

Олександр Лукашенко Віктор Лукашенко Ігор Сергеєнко Максим Риженков Ольга Чуприс Дмитро Крутой Геннадій Богдан Лідія Єрмошина Вадим Іпатов Олена Дмугайло Світлана Какубо Ігор Плишевський Олег Сліжевський Ірина Челіковець Валерій Вакульчик Іван Тертель Іван Носкевич Олександр Конюк Юрій Караєв Геннадій Казакевич Олександр Барсуков Сергій Хоменко Юрій Назаренко Роман Мельник Іван Кубраков Олег Шаблико Андрій Равков Олексій Волков Сергій Аземша Андрій Смаль.

Міністерство закордонних справ Естонії опублікувало такий список білоруських чиновників, яким заборонено в’їзд згідно із законом про міжнародні санкції.

“Ці особи зіграли ключову роль у фальсифікації результатів виборів у Білорусі та у застосуванні насильства проти мирних протестуючих. П’ятирічна заборона на в’їзд в Естонську Республіку (діє з 31 серпня 2020 року по 30 серпня 2025 року) буде введена проти Олександра Лукашенка, білоруського міністра внутрішніх справ, міністра юстиції та генерального прокурора, посадових осіб адміністрації президента, членів Білоруської центральної виборчої комісії та співробітників правоохоронних органів”, – йдеться в повідомленні.

У МВС Литви уточнили, що в разі отримання додаткових свідчень список може бути доповнений.

У понеділок Департамент міграції при Міністерстві внутрішніх справ Литви вніс дані про цих білоруських осіб до національного списку іноземців, яким заборонено в’їзд до Литовської Республіки.

Варто відзначити, що в Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року. Вони супроводжуються силовими розгонами й затриманнями.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.

З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.