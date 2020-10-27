Міністерство закордонних справ Литви направило Білорусі ноту протесту через поспішний запуск БелАЕС. У Литві вважають це небезпечним.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Литва засуджує рішення білоруської влади почати виробництво на електростанції, ігноруючи вимоги Литви і Євросоюзу про безпеку.

“Що стосується впровадження стандартів ядерної безпеки та екологічних вимог на Білоруській атомній електростанції, Європейський союз одноголосно виступає на боці Ради Європи, Європейського парламенту і Ради у закордонних справах, закликаючи Білорусь негайно впровадити найвищі стандарти безпеки, екологічні вимоги і стрес-тести ЄС”, – зазначив міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс.

Литовський МЗС підкреслює, що безпека ядерних об’єктів має першорядне значення у відносинах ЄС з Білоруссю.