Про це йдетья в заяві МЗС Литви.
Напередодні Білорусь і Литва звинуватили один одного в порушенні повітряного простору.
“Черговими силами ВПС і військ ППО 23 серпня близько 19:30 було припинено провокацію з боку Литовської Республіки в районі населеного пункту Волковщина Ошмянського району. З суміжної території було запущено зонд з восьми повітряних куль з антидержавною символікою”, – повідомило білоруське провладне видання БелТА.
Зі свого боку МЗС Литви викликало посла Білорусі, щоб вручити йому ноту протесту.
“24 серпня в МЗС викликали посла Білорусі в Литві Валерія Барановського, якому було вручено ноту протесту щодо порушення державного кордону Литовської Республіки. Білоруський вертоліт Мі-24 23 серпня о 18:50 перетнув литовський державний кордон в Мядінінкай”, – йдеться у заяві.
- Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Олександра Лукашенка не можна вважати легітимним президентом Білорусі і у нього залишається мало часу на те, щоб погодитися на діалог зі своїми опонентами.