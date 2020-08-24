Міністерство закордонних справ Литви викликало посла Білорусі Валерія Барановського для вручення йому ноти протесту.

Про це йдетья в заяві МЗС Литви.

Напередодні Білорусь і Литва звинуватили один одного в порушенні повітряного простору.

“Черговими силами ВПС і військ ППО 23 серпня близько 19:30 було припинено провокацію з боку Литовської Республіки в районі населеного пункту Волковщина Ошмянського району. З суміжної території було запущено зонд з восьми повітряних куль з антидержавною символікою”, – повідомило білоруське провладне видання БелТА.

Зі свого боку МЗС Литви викликало посла Білорусі, щоб вручити йому ноту протесту.

“24 серпня в МЗС викликали посла Білорусі в Литві Валерія Барановського, якому було вручено ноту протесту щодо порушення державного кордону Литовської Республіки. Білоруський вертоліт Мі-24 23 серпня о 18:50 перетнув литовський державний кордон в Мядінінкай”, – йдеться у заяві.